U Hrvatskoj je do početka 2019. godine registrovano 1.125 oboljelih od gripa, dominira pandemijski virus H1N1, a najveći broj dokazanih slučajeva je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Arhiv / 24sata.info

Desetoro oboljelih ljudi nalazi se u Klinici za infektivne bolesti "Dr Fran Mihaljević" zbog teških komplikacija. Troje ljudi priključeno je na aparate, a sedmoro ima upalu pluća i bakterijski meningitis. Riječ je o odraslim ljudima koji nisu hronični bolesnici, prenose hrvatski mediji.



Rukovodilac Nacionalnog referentnog centra za grip Vladimir Draženović kaže da svi virusi gripa mogu izazvati komplikacije, a da je A virus uvijek ozbiljan i s dosta oboljelih.



"Najčešća komplikacija gripa kod odraslih je upala pluća, a kod djece upala srednjeg uha. No mogući su i infarkti, moždani udari, problemi u svim organskim sustavima", objasnio je Draženović



On je naveo da je, prema dosadašnjim podacima, najviše oboljelih među djecom, jer se među njima najbrže širi.



U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo potvrdili su visok stepen epidemije gripa, te navode da je broj potvrđenih slučajeva oboljelih 61 odsto.



Ljekari ističu da je grip ozbiljna bolest koja se mora do kraja odležati da bi se smanjila mogućnost komplikacija.



Simptomi bolesti su povišena temperatura, bol u mišićima, groznica, grlobolja, kašalj i začepljen nos. Ako temperatura potraje više dana, tada je potrebno otići ljekaru.



Jedan dječak iz Metkovića umro je zbog sepse usljed gripa i zaraze streptokokom, a pedesetogodišnji muškarac od posljedica gripa i zaraze bakterijom pneumokokom, koji su uzrokovali obostranu upalu pluća.



Protiv gripa ove sezone je vakcnisano oko 360.000 ljudi, što je više nego lani. Uglavno je riječ o hroničnim bolesnicima i aktivnim građanima, kao i o određenom broju djece.

(24sata.info / NN)