Dužnost generalne sekretarke Vijeća za regionalnu saradnju (RCC) 1. januara 2019. godine preuzela je Majlinda Bregu, nakon što su je na taj položaj imenovali ministri vanjskih poslova Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP) na sastanku održanom 23. aprila 2018. godine na Brdu pri Kranju, Slovenija.

Majlinda Bregu

Bregu je diplomirala na Fakultetu društvenih nauka Univerziteta u Tirani i na istom univerzitetu stekla magistarsku diplomu iz društvenih i političkih nauka. Titula doktora nauka iz sociologije dodjeljena joj je 2005. godine na Univerzitetu Urbino, Italija.



Odmah nakon diplomiranja 1996. godine Bregu je započela akademsku karijeru kao predavač predmeta "istraživačke metode u društvenim naukama" i "akademsko pisanje". Saradnju s albanskom javnom televizijom započela je 1992. godine kao voditeljica u redakciji informativnog programa, nakog čega je radila kao istraživački novinar i dokumentovala bolne teme trgovine ženama i nasilja u porodici. Za nacionalnog koordinatora prvog Nacionalnog instituta za ravnopravnost polova osnovanog u Albaniji imenovana je 2004. godine – saopćeno je iz RCC-a.



Njeno iskustvo u sredstvima informisanja i akademska karijera prestaju 2005. godine kada je ušla u politiku. Za tri uzastopne zakonodavne vlasti (2005-2017) izabrana je za poslanika u Parlamentu Albanije, kao članica Demokratske stranke (desni centar).



U julu 2005. Bregu je izabrana za predsjednicu parlamentarne delegacije Albanije u Parlamentarnom odboru Evropske unije i Albanije za stabilizaciju i pridruživanje. Također je predsjedavala Pododborom za ravnopravnost polova i maloljetnike. Od marta 2007. do septembra 2013. obavljala je dužnost ministrice za evropske integracije, nacionalne koordinatorice za IPA fondove i glasnogovornice Vlade. Majlinda Bregu je bila ministrica za evropske integracije sa najdužim stažom na toj dužnosti u Albaniji.



U periodu od 2013. do 2017. godine Bregu je predsjedavala Odborom za evropske integracije albanskog Parlamenta. Od 2015. do 2017. bila je predsjedavajuća Nacionalnog vijeća za evropske integracije, najvišeg savjetodavnog tijela za evropske integracije koje promovira i garantuje sveobuhvatnu saradnju političkih snaga, javnih institucija i civilnog društva.



Majlinda Bregu je rođena u Tirani 19. maja 1974. godne. Udata je i majka dvoje djece. Tečno govori engleski i italijanski jezik i dobro se sporazumijeva na španskom – navodi se u saopćenju RCC-a.





