Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je da će Hrvatska, najvjerovatnije, odustati od kupovine borbenih aviona F-16 od Izraela.

Andrej Plenković / 24sata.info

On je naveo da u ovom poslu postoje problemi u takozvanom davanju saglasnosti SAD na transfer tehnologije trećoj strani, odnosno Hrvatskoj, dodavši da se čeka izjašenje Izraela.



"Mi do posljednjih nekoliko sedmica nismo imali takva saznanja da će se SAD usprotiviti transferu aviona F-16 Barak, koji bi u sebi imali ugrađenu određenu tehnologiju koju je izraelska vojna industrija ugradila u te avione", rekao je Plenković.



On je istakao da je visok stepen vjerojatnoće da će hrvatska Vlada poništiti odluku o nabavci ovih aviona, prenose hrvatski mediji.





(24sata.info)