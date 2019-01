Zbog jakog olujnog vjetra koji puše u Dalmaciji u prekidu su trajektne, brodske i katamaranske linije. Zbog olujne bure ima ograničenja i u cestovnom prometu.

Foto: Arhiv

Trenutno je zbog bure zatvoren promet Jadranskom magistralom (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene i most dr. Franje Tuđmana zatvoreni su za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina), a na brzoj cesti Solin-Klis (DC1) dodatno je zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina).



Olujna bura s orkanskim udarima koja od srijede puše na Makarskom primorju nije prestala ni danas pa su jutros zabilježeni udari od 155 kilometara na sat, popodne u 14 sati od 130, a prosječna brzina vjetra poslijepodne je bila oko 80 kilometara na sat, izvijestio je Gradski centar Osejava u Makarskoj.



Zbog jake bure od jučer u 11 sati prekinut je trajektni promet između Sumartina i Makarske, a od jutros, zbog jakog vjetra na moru, ne plovi ni trajekt između Sućurja i Drvenika.



Većih problema u gradu i na Primorju nije bilo, osim polomljenih blagdanskih ukrasa i poneke tende, prevrnutih prometnih znakova, kontejnera i kanta za smeće, a oštećena je i poneka reklama, doznaje se u Gradskom centru Osejavi u Makarskoj.



Promet na cestama Makarskog primorja teče bez većih teškoća, ali je potreban dodatni oprez na državnoj cesti D8 kod Veprica, svetišta nedaleko od Makarske, na Baškom polju te na brzoj cesti od Baškog polja do južnog portala Tunela sv. Ilije u Bastu.



Inače, u Makarskoj je sunčano, temperatura zraka je tri stupnja, a na najvišemu biokovskom vrhu Svetom Juri, po podatcima DHMZ-a, temperatura se u 15 sati spustila na 14,2 Celzijeva stupnjeva ispod ništice i bila je danas najniža izmjerena temperatura u Hrvatskoj, a slijedi Zavižan s 11 stupnjeva ispod ništice.



Zbog izrazito jakog vjetra Državni hidrometeorološki zavod je izdao i crveni meteoalarm za većinu obale, jer bi tamo vrijeme danas moglo biti izuzetno opasno.



Crveni meteoalarm ostaje na snazi i za petak i to za sjevernu, srednju i Južnu Dalmaciju.





(Hina)