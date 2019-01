Direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocijenio je da srpskom narodu na Kosovu solidarnost i sloga naroda iz Republike Srpske znači veoma mnogo, a prištinskim zvaničnicima poručio je da ne sanjaju da jednostranim potezima mogu da riješe bilo šta.

Đurić je naglasio da to što se mnogo gradova, opština, pojedinaca, institucija širom Republike Srpske angažovalo na pomoći srpskom narodu na Kosmetu znači da taj narod nije sam.



– To znači da naš narod na Kosmetu može u teškom vremenu da računa ne samo na podršku države Srbije, nego i druge srpske državne organizacije na Balkanskom poluostrvu, a to je Republika Srpska – rekao je Đurić Srni.



U tom smislu, on je zahvalio svima koji razumiju zašto je danas važno pokazati i makar simboličan gest humanosti.



Đurić je ocijenio da je protekla godina na Kosovu i Metohiji bila izuzetno teška, a da se očekuje neizvjesna i vjerovatno podjednako teška 2019.



– Ali, upravo složno, solidarno i delujući strateški očekujemo da ćemo uspjeti da sačuvamo naš narod na Kosovu i Metohiji, a zatim da sačuvamo i ono što je osnova srpskih državnih i nacionalnih interesa – istakao je Đurić.



On je podsjetio da Srbija ima legitimna prava na području Kosova i Metohije, koja se ne odnose samo na ljudska prava Srba koji tamo žive, već su i institucionalna i politička.



– Zbog toga i tražimo rješenje kroz razgovor – rekao je Đurić.



Na pitanje da li očekuje neke nove nasilne akcije Prištine protiv Srba na Kosmetu, Đurić je istakao da bi svaka takva aktivnost bila protiv budućnosti kako Srba, tako i Albanaca.



– Zbog toga bih iskoristio i novogodišnje praznike da pozovem albanske rukovodioce da razmišljaju o budućnosti svih i kako da u 2019. godini stvorimo dugoročniju izvesnost i stabilnost za sve ljude koje žive na tom prostoru i da ne sanjaju da jednostranim potezima mogu da reše bilo šta – naveo je Đurić.



On je napomenuo da je protekla godina pokazala da se jednostranim potezima ne može bilo šta uraditi, kao i da proces priznavanja nezavisnosti Kosova nije nepovratan, već naprotiv.



- Pokazalo se da ni članstvo u međunarodnim organizacijama ne mogu da ostvare ni nametanjem, ni nasiljem, zato ih pozivam da se okrenu dijalogu -poručio je Đurić.





