Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je u rješavanju problema Kosova postignuto realno i da bi bilo neodgovorno očekivati čuda.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

Podsjetio je da je zatekao takvu situaciju, spomenuo proglašenje nezavisnog Kosova 2008, "izvlačenje" problema Kosova iz Ujedinjenih nacija, presudu Međunarodnog suda pravde.



"Ruke su vam vezane, a morate da ostanete u ringu, i to ne tri minuta, nego 12 rundi od po tri minuta", rekao je Vučić u intervujuu za portal Espreso.



"U takvim uslovima čini mi se da smo se borili i da Srbi s Kosova to i te kako dobro razumeju, oni to najbolje osećaju", rekao je Vučić.



On je naglasio da je "najveće poverenje imao kod Srba na Kosovu, "nikad manje od 67 odsto glasova nismo dobili".



"Čak i u tako teškim uslovima mislim da smo ono što je bilo realno i racionalno uspeli da postignemo. Očekivati čuda u toj sferi bilo bi nerealno, neozbiljno, a rekao bih i neodgovorno", rekao je Vučić.



“Na dnevnom nivou sam pravio greške”



Na pitanje da li je pravio greške od kako je na vlasti, on je rekao da je sasvim sigurno mnogo toga pogrešno uradio, ali da nije on koji o tome treba da govori.



"Na dnevnom nivou sam pravio greške. Grešio sam i oko pružanja prioriteta u određenim projektima, što kasnimo u reformi zdravstva, sam sam kriv za to", rekao je Vučić.



On je rekao i da je kriv što je dozvolio da se Levosoje - Srpska kuća, jedna važna dionica puta, radi tri godine, "zato što smo mislili da će srpske kompanije to bolje da urade".



"Pogrešio sam jer su te kompanije samo uzimale novac da bi vratile svoje stare dugove iz ranijih poslova, a ne da to urade brzo".



"Ono na šta sam ponosan, to su globalne reforme, to je dovođenje fabrika u udaljena, mala mesta", naglasio je Vučić.







(24sata.info)