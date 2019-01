Lider Srpske narodne partije Nenad Popović izjavio je da je Srbija nastala na Kosovu i da bez njega ne može da postoji, naglašavajući da Beograd mirnim stavom, ali jakim argumentima uvijek može da dobije ono što želi.

Nenad Popović / 24sata.info

"Najvažnije je opredijeliti startnu poziciju. Mislim da je ona nepromjenjiva. To je poštovanje Ustava Srbije i međunarodnog prava, prije svega Rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti UN", rekao je Popović, koji je i ministar za inovacije Srbije.



On je ocijenio da Rezolucija 1244 nije prevaziđena, da je čvrsta kao stijena i poručio da sada kada su briselski sporazumi "mrtvi" treba naći neki novi format pregora.



"Srbija je ponovo spremna na kompromis. Nema rješenja bez učešća SAD, Rusije, Kine i EU zajedno", rekao je Popović za "Sputnjik".



On je naveo da vjeruje u pregovarački proces koji će biti dug i napomenuo da put od hiljadu milja počinje prvim korakom.



"Mislim da je predsjednik /Srbije Aleksandar Vučić/ potpuno spreman za kompromis, cijela Vlada, Skupština, siguran sam. Mi idemo na to da želimo da im stvarno omogućimo najveću moguću autonomiju u okviru Rezolucije 1244, Ustava i Srbije", rekao je Popović.





(24sata.info)