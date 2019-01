Brisanje granica između Albanije i Kosmeta su koraci koji vode ka aneksiji dijela teritorije Srbije od Albanije i stavljanje pred svršen čin međunarodne zajednice, posebno onog njenog dijela koji podržava Srbiju, smatra predsjednik Odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun.

Milovan Drecun / 24sata.info

Prema njegovim riječima, uklanjanjem granica između južne srpske pokrajine i Albanije napravljen je prvi stvarni korak ka stvaranju "velike Albanije" ili, kako je nazivaju, "prirodne Albanije", koja bi pod jednu kapu sakupila cijelo albansko pleme na Balkanu.



"Ovo je praktičan korak koji ukazuje da oni rade na tome i da žele da celu međunarodnu zajednicu stave pred svršen čin - evo, mi korak po korak stvaramo `veliku Albaniju`, a niko na to ne reaguje, znači da to nije veliki problem. A u stvari kada se kumulativno saberu njihovi potezi, doći ćemo do toga da jednoga dana kažu - pa o čemu mi više da razgovaramo! Evo, `velika Albanija` postoji...", rekao je Drecun za "Sputnjik".



Upitan da li je moguće da se dogodi da konačan status Kosova i Metohije razmatraju Tirana i Beograd, umjesto Prištine i Beograda, Drecun ističe da i sada kad god se razgovara sa Albancima iz Prištine, zapravo komunicira i sa Tiranom jer oni ne čine ništa bez znanja Albanije, kao ni predstavnici Albanaca na jugu centralne Srbije.



"Sve ovo jesu koraci koji vode ka aneksiji dela naše teritorije od Albanije i stavljanja međunarodne zajednice pred svršen čin, posebno onog dela koji podržava Srbiju. Tu ne može ništa da se uradi jer oni, uprkos Rezoluciji 1244 i međunarodnom pravu stvaraju jedinstvenu teritoriju", kaže Drecun.



On ističe da oni koji bi to trebalo da spriječe, i koji to mogu, očigledno neće da to urade.



"To su one države koje imaju najveći uticaj, UN bi morale da prekinu takvo ponašanje, tim više što Rezolucija 1244 ne predviđa nikakvu promenu međunarodno priznatih granica. Dakle UN su te koje bi trebalo da nas zaštite od ovakvih stvari zato što ima imaju Kfor, koji bi trebalo da spreči ovo", rekao je Drecun.



On smatra da su, zbog podjele u Savjetu bezbjednosti među stalnim članicama, UN paralisane jer strana koja podržava Prištinu to neće da uradi, a Srbija nema načina da to sama spriječi.



Drecun ističe da će Srbija sve učiniti na diplomatskom planu da ukaže na ovu opasnost i da neće prihvatiti politiku svršenog čina, ali praktično ne može da poništi njihove odluke.



Zato je, kako kaže, najbolji način i odbrana od takvih jednostranih poteza Prištine da se nastave razgovori i da se postigne rešenje za konačni status za taj dio teritorije Srbije.



"U suprotnom ćemo imati situaciju da će se to ujedinjenje proglasiti, što znači da bi granice Albanije i Srbije bile na Јarinju i Merdaru", upozorava Drecun.



On podsjeća da je bombardovanje 1999. godine trebalo da rezultira upravo ovim ujedinjenjem i stvaranjem Velike Albanije, tako da su prazne priče o tome da od takvog projekta nema opasnosti.



Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ukazao je povodom izjave Ramuša Haradinaja da nestaju granice između samoproglašenog Kosova i Albanije, da će Albanci pokušati da cijelu međunarodnu zajednicu dovedu pred svršen čin.





(24sata.info)