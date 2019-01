Poznati srbijanski glumac Sergej Trifunović jedan je od pokretača beogradskih protesta koji su usmjereni protiv režima Aleksandra Vučića. I ove subote, četvrti put zaredom, Beograđani su bili na ulicama.

Protesti su počeli pod nazivom "Stop krvavim košuljama", nakon što je u Kruševcu prije više od mjesec dana brutalno pretučen Borislav Stefanović, jedan od opozicijskih lidera, no čini se da je taj događaj samo prelio čašu strpljenja, piše Novi list.



Protestantii su zadnje subote hodali pod motom "Jedan od pet miliona", koja predstavlja odgovor na Vučićevu izjavu da ih se može skupiti i pet miliona, a da im nijedan zahtjev neće ispuniti.



Vučić je građanske proteste pokušao poistovjetiti s opozicijom, čije je nepopularne čelnike nazivao lopovima, narkodilerima i sitnim kriminalcima, no organizatori subotnjih protestnih šetnji insistiraju na njihovom građanskom, nestranačkom karakteru.



Trifunović je Novom listu rekao kako je jedan od ciljeva protesta rušenje vučića.



"Apsolutno. Tu nema nikakvih tajni: on to zna, kao što i mi to znamo. I naš cilj nije rušenje samo Vučića, nego i odlazak cijele njegove bagre, u kojoj je i Ivica Dačić (današnji šef srbijanske diplomacije, bivši premijer i nekadašnji bliski saradnik Slobodana Miloševića), a koja je devedesetih godina surađivala s radikalima, Vojislavom Šešeljem, i koja je bila uz režim Slobodana Miloševića. Cijela ta ekipa ponovno jaše. Jahači apokalipse ponovno su na sceni, na kojoj za njih više nema mjesta. Dakle, lustracija je naš apsolutni cilj. Zahtijevamo da se tim ljudima doživotno onemogući bavljenje politikom. Oni će, naravno, zgrabiti svoje fotelje i borit će se do posljednje kapi naše krvi, kako to već obično biva. Ali Bože moj, pao je i Milošević, koji je ipak bio malo jači igrač od ove klike, pa će pasti i ova bagra", kaže glumac.



"On je svjestan činjenice da više nema nazad i da se iz ovoga više ne može izvući čitav. I nije mu svejedno zbog toga. Svaka sljedeća gadost koju bi naredio ili napravio samo bi pogoršala njegovu situaciju. Pogledajte, kada je ubijen Oliver Ivanović, niko nije reagirao, a ljudi su izašli na ulice tek kada je premlaćen Borko Stefanović, što je ipak puno manji zločin od Ivanovićevog ubojstva. Zamislite samo kako bi ljudi reagirali kada bi se opet tako nešto ponovilo. Tako da je svaki sljedeći problem zapravo negativni poen za njega", objašnjava Trifunović.

