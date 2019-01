Jedan mladić teško je povrijeđen nakon pucnjave do koje je došlo oko sedam sati u beogradskom kafiću na Adi Huji, dok je drugi dva sata kasnije izboden nožem u centru grada, javlja Blic.rs.

Arhiv / 24sata.info

"Obojica povređenih muškaraca su prevezeni u Urgentni centar", rekli su iz Hitne pomoći.



Do ranjavanja iz vatrenog oružja došlo je oko 7:15 sati u kafiću "Dilema" na Adi huji, kada je muškarac star 24 godine upucan u glavu. Sa teškim povredama glave i mozga prevezen je na reanimaciju Urgentnog centra.



Nešto poslije devet sati došlo je do još jednog incidenta, kada je mladić star oko 25 godina izboden nožem u predjelu grudnog koša. Do ubadanja je došlo u Dečanskoj ulici, a povrijeđeni je također prevezen na reanimaciju Urgentnog centra.

(24SATA.INFO)