Kao i svake godine, najveći turistički centri u regiji za doček 2019. godine na otvorenom spremili su bogat kulturno-zabavni program, javlja Anadolu Agency.

Foto: AA

U Beogradu su u novogodišnjoj noći nastupili pjevači Saša Kovačević i Haris Džinović, kao i bendovi Bajaga i instruktori i Dejan Petrović Big bend.



- Bajaga, Džinović, Hari Mata Hari -



Na samom dočeku pjevao je Saša Kovačević od 21 čas, potom od 22,15 časova na bini su se pojavili Bajaga i instruktori. Dvadesetak minuta pred ponoć nastupio je Haris Džinović, a potom je publiku zabavljao i Dejan Petrović Big Bend.



Prvog dana 2019. godine, na programu od 14 sati će biti koncert klasične muzike, a zatim i nastupi Raste, Gramofondžija, Senidah i Disciples.



- Sarajlije i brojni turisti uz Harijeve pjesme i vatromet ušli u 2019. godinu



Uz sjajnu atmosferu i poznate hitove regionalne zvijezde Harija Mata Harija hiljade građana Sarajeva i brojni turisti iz regije i svijeta uplovili su u novu 2019. godinu.



Prisutni su uz odbrojavanje koje je predvodio gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka te spektakularan vatromet ušli u Novu godinu.



Doček Nove godine je organizovan kod spomenika "Vječna vatra" u samom centru Sarajeva, a Titova ulica je bila puna sve do do BBI centra kao što se i očekivalo.



Velika muzička zabava počela je pjesmom "Poletjela golubica", a kasnije su prisutni mogli uživati u Harijevim drugim hitovima kao što su "Lejla", "Prsten i zlatni lanac", "Emina", "Kao domine" i drugim pjesmama.



Muzička zabava je zvanično počela oko 21.00 sat, a prije ponoći prisutne su zabavljali i DJ Dizzy Dee i Eldin Huseinbegović.



Ove godine javnom dočeku je prisustvovalo i na hiljade stranih turista koji su stigli iz zemalja regiona, Hrvatske, Srbije, Slovenije i Makedonije ali i mnogih zemalja svijeta.



Za sigurnost građana su se brinuli brojni pripadnici jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, dok su u pripravnosti bile i dežurne mobilne stanice Hitne pomoći, kao i njihove kolege iz kantonalnih vatrogasnih brigada.



Naredne večeri, 1. januara, na istom mjestu nastupit će grupa "Bombaj štampa".



- Bogata ponuda crnogorskog primorja -



Crna Gora je godinama destinacija najboljeg prazničnog provoda u regionu. Tako je bilo i ove godine, jer su na trgovima širom Crne Gore 31. decembra nastupile neke od najvećih muzičkih zvijezda regiona.



Gradovi na crnogorskom primorju Budva, Kotor, Tivat, Herceg Novi i Bar obezbijedili su značajna finansijska sredstva, kako bi 2019. godinu dočekali uz najveće muzičke zvijezde regiona.



Crnogorska metropola turizma Budva i ove godine je u centru domaće i regionalne javnosti kada je novogodišnji doček u pitanju. Na trgu ispred zidina Starog grada novogodišnji program je počeo 28. decembra. Novu 2019. godinu posjetioci u Budvi dočekali su uz pjesme jedne od najvećih muzičkih zvijezda Balkana, Dine Merlina.



U Kotoru je novogodišnji program počeo 30. decembra. Zvijezde novogodišnje večeri bili su Damir Urban, Darko Rundek, Bombaj štampa i M.O.R.T.



U organizaciji Turističke organizacije i Opštine Herceg Novi, pripremljen je višednevni muzički program sa bogatim pratećim sadržajima. Program je prilagođen različitim muzičkim ukusima, pa je 30. decembra nastupila splitska pop pjevačica Jelena Rozga, dok je 31. decembra nastupila beogradska rok grupa "Riblja čorba". Prvog dana 2019. godine nastupiće jedna od najvećih domaćih muzičkih zvijezda Sergej Ćetković.



U Tivtu zvijezda novogodišnje noći je bio Željko Joksimović, dok će 1. januara 2019. nastupiti Lepa Brena. U Baru, na gradskom trgu, 31. decembra je nastupio Sergej Ćetković.



- Priština slavi uz "Čekaj na Trgu" -



Stanovnici Prištine i svi koji su se našli u glavnom gradu Kosova za doček Nove godine su imali priliku da uživaju u koncertu na otvorenom, koji je organizovala Opština Priština.



Koncert pod nazivom “Čekaj na Trgu” održan je na Trgu Zahir Pajaziti u centru Prištine 31. decembra sa početkom u 22 sata, a nastupili su kosovske pop i rok zvezde, među kojima Lendri Vula, Flaka Krelani, Dren Abazi i Zig zag orkestar, Xuxi, James i drugi.



U novu 2019. godinu su tradicionalno ušli velikim vatrometom.



- Na Trgu bana Jelačića tisuće Zagrepčana -



Na Trgu bana Jelačića Novu 2019. godinu dočekalo je nekoliko tisuća Zagrepčana i stranih turista koje je točno u ponoć pozdravio zagrebački gradonačelnik uz vatromet.



Centralni doček Nove godine na otvorenom u Zagrebu i ove godine bio je na Trgu bana Jelačića gdje se uz prigodni glazbeni program okupilo nekoliko tisuća Zagrepčana i stranih turista.



Program dočeka na Trgu započeo je u 21.30 sa DJ akademijom, zatim su do ponoći nastupali 4 tenora.



Točno u ponoć upriličen je vatromet, a okupljenjima je Novu godinu čestitao gradonačelnik Zagreba Milan Bandić. Nekoliko minuta iza ponoći zabavu je nastavio zagrebački bend Hladno pivo koje obilježeva 30 obljetnicu rada.



Doček je organiziran na otvorenom u širem gradskom centru u sklopu Adventa u Zagrebu, a u okolnim kafićima i klubovima također su organizirani dočeci.

(AA)