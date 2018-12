Božićni i novogodišnji praznici su događaji koje mnogi obilježe uz pirotehniku,a kazne za nedozvoljeno korištenje pirotehnike u Hrvatskoj mogu doseći više hiljada eura.

Ilustracija / 24sata.info

Ipak, stručnjaci smatraju kako je riječ o dosta opasnoj zabavi koja usput remeti i javni red, mir i svakodnevni život građana, a loše utječe i na djecu, kućne ljubimce i razne grupe ljudi osjetljive na eksploziju i buku.



U Hrvatskoj se pirotehnička sredstva mogu prodavati od 15. decembra do 1. januara i to samo u specijaliziranim trgovinama, a mogu se koristiti samo od 27. decembra do 1. januara, odnosno šest dana godišnje.



Kazne za nedozvoljeno korištenje pirotehnike kreću se od 1.000 kuna, ili 134 eura, do 15.000 kuna, ili 2.023 eura, za fizičke osobe te od 10 hiljada kuna, ili 1.349 eura, do 80 hiljada kuna, 10.796 eura, za pravna lica.



Za roditelje ili zakonske skrbnike djece mlađe od 14 godina koje je koristilo pirotehniku, kazna je od 1.000 do 3.000 kuna.



Policija svake godine upozorava na opasnosti od petardi, a tako je i ove godine provedena akcija Mir i dobro kao i prethodnih godina.



Također mnogi prijatelji životinja apeliraju na to da se zabrani pirotehnika jer smatraju da se radi o nepotrebnom uznemiravanju životinja.





(AA)