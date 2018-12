Od stranih turista u Beograd najviše dolaze gosti iz Turske, a na drugom mjestu su Kinezi po broju dolazaka u glavni grad Srbije, izjavio je danas direktor Turističke organizacije Beograda Miodrag Popović.

Foto: AA

Prema njegovim riječima, posljednji podaci pokazuju da su Kinezi na drugom mjestu po broju dolazaka u Beograd, kao i po broju noćenja, a slijede turisti iz Grčke, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore.



"Podatak da su Kinezi drugi je veoma zanimljiv i nov, s obzirom na to da su turisti iz Kine u 2017. bili jedva među prvih 10, a sada su skoro na vrhu", rekao je Popović.



On je dodao da je i broj Amerikanaca koji dolaze u Beograd ove godine povećan za 15 odsto u odnosu na prošlu godinu.



Prema njegovim riječima, od januara do novembra 2018. zabilježen je rast broja dolazaka stranih turista za 13 odsto, a broj noćenja povećan je za 15 odsto.



"I prethodna 2017. je bila rekordna, ali smo u 2018. već u oktobru prestigli te rezultate. Beograd u većem broju sada posjećuju i turisti iz Njemačke, Izraela i Rusije", kazao je Popović, objavili su srbijanski mediji.



U saopštenju Turističke organizacije Srbije je navedeno da je u Srbiji od januara do novembra ove godine boravilo 3.196.178 turista, što je za 12 odsto više nego u istom periodu prošle godine.



Najveći broj noćenja, 244.120, ostvarili su turisti iz Bosne i Hercegovine, što je povećanje od 11 odsto u odnosu na isti period prošle godine, a zatim slijede turisti iz Crne Gore, Kine, Turske, Njemačke i Rumunije.



Domaćih turista je bilo 1.606.534 što je devet odsto više, a stranaca 1.589.644, odnosno 15 odsto više.



Od januara do novembra 2018. zabilježeno je oko 8,76 miliona noćenja, 13 odsto više u odnosu na isti period 2017.



Domaći turisti ostvarili su 61 odsto noćenja ili 5.369.081, što je 11 odsto više, a inostrani 3.397.316 noćenja odnosno 16 odsto više.



Domaći gosti su najviše boravili u banjskim mjestima (40 odsto) i na planinama (32 odsto), a najviše inostranih turista (oko 53 odsto) boravilo je u Beogradu.



Od januara do novembra 2018. domaći turisti su najviše posjećivali Vrnjačku Banju, Zlatibor, Sokobanju, Kopaonik i Beograd.





(AA)