Nekoliko hiljada građana na protestu “Jedan od pet miliona” u Beogradu zatražilo je večeras smjenu ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića, javlja Anadolu Agency (AA).

Učesnici protesta su nosili transparente s natpisima “Ima nas pet miliona”, “Dosta obećanja i laži, penzioneri su gladni”, “Šetam ne želim da odem”, “Mi smo uz narod, ne uz sadašnje i bivše lopove”…



Glumac Branislav Trifunović okupljenima je rekao da ako ih pitaju ko je organizator protesta, oni odgovore s predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, jer “da nije njega, ne bi bilo ni protesta”.



On je ponovio zahtjeve s prethodnih protesta, a to su da se rasvijetli ubistvo Olivera Ivanovića, da se otkriju nalogodavci napada na novinare i opozicionare, kao i da opozicija dobije pet minuta prostora u Dnevniku Radio-televizije Srbije (RTS).



Tim zahtjevima večeras je pridodata smjena ministra Stefanovića, kome je poručeno da umjesto što prebrojava učesnike protesta, prebroji koliko je bilo ubistava u Srbiji.



Trifunović je, komentarišući skupove “Pravda za Davida”, rekao da je Beograd uz oca Davora Dragičevića.



“Beograd je uz njega, za pravdu, sreću, radost, istinu, za sve nas. Pravda za Davida”, kazao je Trifunović.



Zatim je govorio novinar Srđan Škoro, poželjevši srećnu Novu godinu bez Vučića.



Okupljenima se obratio i predsjednik Mjesne zajednice Rakita Desimir Stojanov koji je rekao da mještani tog sela traže “samo mir i reku”. Poručio je i da investitoru mini hidroelektrane u tom mjestu neće dozvoliti da prođe kroz njegovu djedovinu.



Protestna šetnja išla je od platoa Filozofskog fakulteta, preko Makedonske, Svetogorske, Takovske i Ulice kralja Milana do Trga Slavija. Njih je kod Doma omladine pokušala da presretne grupa ljudi s transparentima “Nema podele Kosmeta, nema podele naroda”, ali incidenata nije bilo.



Ispred zgrade RTS-a bio je i predsjednik Udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu Simo Spasić, koji je govorio o srpskim žrtavama i razvio transparent “Dosovski režim oslobodio je 2.000 albanskih terorista, a srpske generale prodali Hagu”.



Kod zgrade RTS, učesnici protesta zapalili su baklju i razvili transparent “Počelo je”.



Ispred gradske televizije Studio B, gdje večeras gostuje Vučić, okupljeni su pozvali Vučića da ih prebroji, a zatim su nastavili do Trga Slavija.



Saobraćaj u ulicama kojima se kretala kolona učesnika protesta je bio obustavljen.



Naredno okupljanje zakazano je za subotu, 5. januara 2019. godine.



Protest je organizovan poslije napada na jednog od lidera Saveza za Srbiju i predsjednika Levice Srbije Borka Stefanovića kojem je pred skup SZS u Kruševcu razbijena glava.

