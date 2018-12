Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da protesti u Beogradu pod sloganom "Stop krvavim košuljama" i "Jedan od pet miliona" nisu građanski, već politički.

Arhiv / 24sata.info

On je rekao da su protesti demokratski, da građani na to imaju pravo sve dok to čine mirno i dok nema problema.



"Ja sam spreman da sagledam da vidim sa narodom i brojnim interesnim grupama pogođenim promjenama da vidimo čime su to sve ti nezadovoljni", rekao je Vučić za Studio B.



On je napomenuo da među onima koji protestuju ima i kriminalaca, ali i puno pristojnih ljudi zbog kojih želi da vidi gdje griješi i šta je to što može da se uradi.



Po njegovoj procjeni na protestima učestvuje najviše građana starosne dobi od 50 do 60 godina.



Vučić je rekao i da se sreo sa učesnicima protesta kada je dolazio u Studio B koji se nalazi u Beogradjanki u centru Beograda, i da ih se nije uplašio.



"Došao sam na glavni ulaz neki ljudi su nešto vikali", rekao je Vučić i dodao da je doček bio veličanstven i da će ih svaki put obavještavati kuda se kreće kako bi mogli opet da ga dočekaju.

(24sata.info)