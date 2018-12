Nakon što su i izraelski izvori potvrdili da je posao kupovine borbenih aviona mrtav, nameće se pitanje odgovornosti ministra obrane Damira Krstičevića.

Podsjetimo, novinar pouzdanog američkog portala Axios Barak Ravid, koji je prvi otkrio da su Amerikanci blokirali izraelsku prodaju modificiranih F-16 Hrvatskoj, jučer je na tom portalu objavio da je američki ministar obrane u ostavci, James Mattis, odbio ponudu Izraela i njihovog premijera Benjamina Netanyahua da SAD malo "omekša" oko prodaje izraelskih aviona F-16 Barak Hrvatskoj.



Netanyahu je planirao zvati šefa Lockheed Martina, ali je odustao jer je shvatio da je to uzaludno



"Izraelski dužnosnik kazao mi je kako je Netanyahu zvao Mattisa prije dva tjedna, prije nego što je ovaj dao ostavku, i pitao ga da ublaži američke uvjete za prodaju", piše Ravid i dodaje kako ga je Mattis odbio.



Prema izraelskom dužnosniku, Netanyahu je planirao zvati i Marylina Hewsona, predsjednika Lockheed Martina, ali shvatio je, piše Ravid za Axios, da je to uzaludno.



"Iz razloga koje ne razumijem u potpunosti, Amerikanci su podebljali svoje uvjete, a mi smo krivo procijenili njihovu poziciju u dogovoru. Praktički, posao s Hrvatskom je mrtav i mislimo da nije moguće postići sporazum koji će zadovoljiti SAD i Hrvatsku", citira Ravid neimenovanog izraelskog dužnosnika.



Službenik je dodao kako Izrael nema drugog izbora "nego ispričati se Hrvatskoj jer je posao propao".



Amerikanci nemaju namjeru popustiti



Ukratko, Amerikanci očito nemaju nikakvu namjeru popustiti i dozvoliti da Izrael proda Hrvatskoj modificirane F-16 Barak. Naime, svaku izraelsku prodaju američke vojne opreme trećim stranama mora prvo odobriti SAD, a zasad nema nikakvih naznaka da će se to dogoditi - baš naprotiv.



Amerikanci bi, po svemu sudeći, dozvolili prodaju F-16 u originalnom stanju, dakle s izvornom opremom starom 30-ak godina. Takva opcija Hrvatskoj je neprihvatljiva jer je u natječaju odabrana izraelska ponuda s itekako modificiranim avionima.



Treba podsjetiti da se na isti natječaj prijavila i Amerika, koja je Hrvatskoj nudila nove F-16 (po znatno većoj cijeni od rabljenih izraelskih, naravno). To je samo jedan od faktora zbog kojih Amerikanci očito ne žele odobriti prodaju izraelskih F-16 Hrvatskoj.



Gdje je odgovornost Damira Krstičevića?



Hrvatski ministar obrane Damir Krstičević u više je navrata isticao da će prvi F-16 Hrvatskoj biti predani 2020. godine. Kako vrijeme odmiče, sve je jasnije da od toga neće biti ništa i da će Hrvatska imati velikih problema u zaštiti vlastitog neba.



Radi se o uvjerljivo najskupljem i najvećem projektu Ministarstva obrane u mandatu Damira Krstičevića.



S obzirom na to da je Krstičević posao s Izraelcima opisivao kao "posao stoljeća" i ključan projekt za Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, nameće se pitanje - gdje je u ovoj priči njegova odgovornost?



Nije li Krstičević, koji se hvalio odličnim odnosom s SAD-om, odnosno s američkim ministrom obrane Jamesom Mattisom, trebao očekivati ovakav razvoj događaja?



Zašto je pristao potrošiti 500 milijuna dolara hrvatskih poreznih obveznika na izraelsku ponudu a da nije imao garanciju da se posao može provesti do kraja?



Natječaj će gotovo sigurno biti poništen



Budući da je sada jasno da je posao kupovine F-16 od Izraela propao, vlada neće imati izbora nego poništiti natječaj i raspisati novi, a bude li potrajao oko godinu dana kao i ovaj aktualni, to znači da ćemo tek početkom 2020. odabrati novu ponudu.



Krstičević je obećavao da će 2020. prvi F-16 doći u Hrvatsku, a sad postaje jasno da o tome više ne može ni sanjati. S obzirom na životni vijek MIG-ova 21 koje koristi Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, koji je pri samom kraju, naša zemlja očito će ostati bez mogućnosti nadzora vlastitog neba. I sve to zahvaljujući ministru koji se kune u sigurnost.



Iz Krstičevićevog ministarstva i službenim i neslužbenim kanalima (dnevnim novinama koje služe kao PR bilten MORH-a, a ne sredstvo izvještavanja javnosti) pokušavaju uvjeriti javnost da proces još nije posve propao, ali za to ne nude baš nikakve dokaze.



