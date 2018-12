Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zatražio je večeras od Hašima Tačija da kaže imena ubica Olivera Ivanovića, ako već tvrdi da su u Beogradu, ili da prestane da laže.

"Ako su u Beogradu, a vi provodite istragu, moraš da kažeš njihova imena, a mi ćemo ih uhapsiti", rekao je predsjednik Vučić za RTS povodom Tačijeve izjave da su Ivanovićeve ubice u Beogradu.



"Ti koji glumiš državu, moraš da kažeš imena ubica. Dajte nam dokaze, male dokaze, samo recite imena i prezimena i mi ćemo ih uhapsiti", rekao je Vučić.



On je istakao da je malo reći "sram ih bilo" za one koji, ne samo u Prištini, već i one u Beogradu koji "glume" da su nečiji predstavnici na Kosovu, za sve njih koji, kaže, hoće da kažu da je država Srbija umiješana u ubistvo Ivanovića.





