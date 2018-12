Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da tvrdnje o učestvovanju pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova ove države na nedavnim protestima u Banjaluci povodom smrti studenta Davida Dragičevića predstavljaju notorne laži.

"Došao sam, prije svega, da se obratim narodu i građanima Republike Srpske sa televizije Srbije, jer znam da oni to gledaju. Znam sa koliko ljubavi ljudi u Republici Srpskoj gledaju u Srbiju. Došao sam da im kažem nekoliko stvari", poručio je Vučić gostujući u večerašnjem Dnevniku RTS-a, javnog servisa Srbije.



On je istakao da je Srbija od 2014. godine uložila nikada više novca i podrške u Republiku Srpsku.



"Nije to davano vlastima, niti opoziciji, to je davano našem narodu - od vrtića, obdaništa, škola, osnovnih i srednjih, te učestvovanja u aukcijama u trenutku kada je novac bio potreban Republici Srpskoj. Ukupno 21.550.000 evra plus još 20.000.000 evra. To nije mali novac, a neću da govorim da su najznačajniji investitori u Republici Srpskoj takođe ljudi iz Srbije", kazao je Vučić, te dodao:



"Ja ovdje neću da pričam kao o nekom stranom tijelu. Hoću da zamolim narod u Republici Srpskoj da ne sluša lažove, da ne sluša one koji bi da posvađaju dva oka u glavi".



Prema Vučićevim riječima, Republika Srpska je opstala zato što je imala snažnu i čvrstu podršku Srbije.



"Bez podrške Srbije, ne pitajte me i nemojte da vam govorim, šta bi i sa kojom lakoćom učinili svi oni koji žele uništenje Republike Srpske", naglasio je predsjednik Srbije, prenose Vijesti.ba.



On je kazao kako narodu u Republici Srpskoj želi da poruči da nijedan policajac iz Srbije nije učestvovao ni u Banjaluci ni u bilo kojem drugom događaju.



"Mi se ne miješamo u unutrašnje stvari u Republici Srpskoj, za razliku od svih prije nas koji su učestvovali na mitinzima, na skupovima, govorim o predsjedniku ili premijeru ove zemlje, podržavajući jednog, drugog ili trećeg kandidata. Ja to nisam uradio", tvrdi Vučić te dodaje:



"Da li tražite od mene da opsujem Milorada Dodika da bi neko drugi bio zadovoljan? Ja to neću da uradim. Mi smo postigli jedan dogovor, koji da su neki drugi imali i u Srbiji samoj i u odnosu prema Republici Srpskoj, pitanje je da li bismo izgubili onoliko naših ljudi, onoliko naših teritorija. Kada je Milošević postavljao granicu prema Karadžiću, a poslije Karadžićeva politika nije svidjela, šta je trebalo? Kada se nisam slagao sa Dodikom oko referenduma, je li trebalo tada da mu podignem granicu na Drini, da kažem ne možeš da uđeš u Beograd?

Pa on voli Beograd isto koliko i ja volim. To se neće dogoditi".



Vučić je naglasio da sa Dodikom ima dogovor da Srbija poštuje Republiku Srpsku, a Republika Srpska Srbiju.



"Mi da se svađamo nećemo i ne smijemo, ali to ne znači da ću pokazati bilo kakvu vrstu nepažnje prema porodici Davida Dragičevića i da neću saslušati i njegovu majku i njegovog oca i svakog drugog", poručio je Vučić.



Kako je rekao, to je nešto što pokazuje kakva je briga Srbije.



"Srbija i Srpska, ukoliko hoće da opstanu, moraju da se drže zajedno, poštujući integritet BiH na čemu sam uvijek insistirao. Mi smo Kosovo 2008. izgubili, oni su proglasili nezavisnost zato što smo imali dvojicu koja su se tukla ovdje u Beogradu oko toga ko će više da se dopadne strancima. 2006. godine, zaboravili ste, otišla je od nas Crna Gora zato što smo imali nesposobnu vlast da vodi kampanju u trenutku kada je u toj zemlji 65 posto ljudi reklo da govori srpski jezik. Na sve to, zar nas sve to nije naučilo? Zato moramo da budemo jedinstveni i ujedinjeni. Možemo da se svađamo između sebe, ali nemojte da u Srpskoj dovodite u pitanje Srbiju, kao što mi u Srbiji nikada nećemo dovoditi u pitanje Srpsku", potcrtao je Vučić.



Na konstataciju novinara kako Srbija želi da se riješi slučaj stradanja Davida Dragičevića, Vučić je poručio "kako se to valjda podrazumijeva".



"Mislim da je to potpuno normalno i da svaki normalan čovjek to misli", zaključio je Vučić.





