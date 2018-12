Premijer Crne Gore Duško Marković poručio je danas da neformalna ekonomija, odnosno rad na crno je neetički, nedostojanstven i zakonom kažnjiv, na šta država mora da odgovori zajedno sa privrednicima.

Duško Marković / 24sata.info

Marković je učestvovao na sastanku Privredne komore Crne Gore, gdje se razgovaralo o problemima sa kojima se suočavaju crnogorski privrednici.



Premijer Marković je naglasio da je siva ekonomija ozbiljan izazov i ključni deficit čitave privrede.



“Siva ekonomija je pogubna, ne samo za zapošljavanje i održivost kompanija, nego za svijest našeg čovjeka. Moramo, kao država, da pokažemo da je rad na crno, odnosno neformalna ekonomija neetička, nedostojanstvena i zakonom kažnjiva”, rekao je Marković.



On je ocijenio da nije logično imati devet hiljada kompanija sa jednim zaposlenim i dodao da je to prevara i krađa državnog novca.



“Ko to u Crnoj Gori i svijetu može da ostvaruje profit sa jednim zaposlenim? Da li može jedan kafić ili restoran da radi sa jednim zaposlenim? Nije logično”, kazao je Marković.



On je dodao da na to Vlada mora dati odgovor, ali da joj je potrebna podrška privrede, jer se sve ne može riješiti izmjenom zakona, nego i načinom ponašanja.



“Moramo naći načina da tome stanemo na kraj. Mi ne možemo klimati glavom onima koji pored vas rade nelegalno. Moramo im dati do znanja da uzimaju budućnost našoj djeci“, poručio je Marković.



Predsjednik Privredne komore, Vlastimir Golubović saglasio se da siva ekonomija i dalje ostaje najveća prepreka povećanju nivoa konkurentnosti domaće privrede, koja se samo sinergijskim djelovanjem privrede i Vlade može smanjiti na najmanju moguću mjeru.



“Siva ekonomija i dalje ostaje najveća prepreka povećanju nivoa konkurentnosti domaće privede i njenom razvoju. Koliko god država nastojala da pravno reguliše obavljanje ekonomskih aktivnosti, uvijek postoje segmenti u kojima je veći ili manji obim transakcija u takozvanoj sivoj zoni”, rekao je Golubović na godišnjem sastanku premijera Duška Markovića sa privrednicima.





(AA)