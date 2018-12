Predsjednik Kosova, Hašim Tači, tvrdi da će sporazum o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine doći nakon usvajanja Prespanskog sporazuma, koji su ovog ljeta potpisali Atina i Skoplje o novom imenu Makedonije i da, kako je rekao, Srbija nema pravo da koči taj proces.

Kako prenosi prištinska GazetaExpres, Tači je rekao da je tim Prištine za dijalog sa Beogradom legitiman jer je izglasan u kosovskom parlamentu.



Navodi se da Tači tvrdi da je volja međunarodne zajednice postizanje finalnog sporazuma Beograda i Prištine te da u tome, kako kaže, ne bi trebalo da bude poteškoća.



"Ne bi trebalo da bude poteškoća u postizanju sporazuma uz posredovanje EU i SAD. Ni Srbija nema pravo da koči proces dijaloga o normalizaciji odnosa. Proces dijaloga će početi i moramo imati vrlo dinamičan angažman koji zahtijeva donošenje odluka", rekao je Tači za Kljan Kosova.



Tači, koji se juče sastao sa timom Prištine za dijalog kaže da je bilo različitih ideja o načinu njihovog rada.



Političkim stranaka je poručio da ne treba da se fokusiraju na, kako je rekao, tehnička pitanja, već na strateške ciljeve Prištine.



On je rekao i da će puno vode proteći rekama dok ne dođe do smiivanja odnosa između Beograda i Prištine, ali je dodao da je strateški cilj Prištine članstvo u NATO i EU.



"To je većinska volja građana Kosova i ne bismo smjeli propustiti ovu priliku", zaključio je Tači.



Istovremeno, prištinski Zeri piše da se očekuje da će dijalog Beograda i Prištine biti intenziviran početkom naredne godine.



Očekuje se, piše list, i da se u posljednju fazu dijaloga uključe i neke moćne države svijeta, popust SAD i Rusije.



Uz podsjećanje da je prošlo gotovo dva mjeseca od posljednjeg susreta dvojice, kako se navodi, glavnih pregovarača Beograda i Prištine, ističe se da je pregovarački tim Prištine za dijalog spreman, te da ga čine lideri stranaka vladajuće koalicije, opozicionog SDP i civilnog društva.



Beograd, međutim, dodaje se, i dalje insistira na tome da nastavka dijaloga neće biti sve dok ne budu ukinute stopostotno uvećane takse na srpske proizvode.



Pozivajući se na izvore bliske ovom procesu, Zeri piše da će već naredne sedmice odnosno prvi dani nove godine biti u znaku izrazitog intenziviranja pregovaračkog procesa.



List odsjeća da je Fatmir Ljimaj, jedan od dvojice koordinatora u prištinskom timu za dijalog juče najavio da će se početkom januara sastati sa evropskim zvaničnicima kako bi ih obavijestili o svojim planovima.





(24sata.info)