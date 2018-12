Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, izjavio je da je spreman da sasluša nezadovoljne građane koji protestuju na ulici i podlegne njihovim pritiscima, ali da neće da podlegne pritiscima "lažova" iz opozicije.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

On je za televiziju Pink rekao da je spreman da ih sasluša i promijeni ono što ne valja, ali da ako građani misle da to nije moguće, može da se ide na izbore.



"Spreman sam da čujem ljude da mi kažu šta je loše i da to izmijenimo i popravimo ili ako smatraju da je to nemoguće i imaju većinu spreman sam da idemo na izbore u svakom trenutku. Evo ja prihvatam - evo vam izbori", rekao je Vučić.



On je kazao da može da podlegne pritisku naroda, ali ne i političara, koje je nazvao lažovima i onima koji "glume ucveljene mlade koje su protiv nasilja".



Vučić je opoziciji poručio da može "samo da sanja" da će podleći njihovim pritiscima.



On je kazao i da ne prebrojava učesnike protesta, a da bi mogao da kaže tačno koliko ih je bilo, ali da neće jer želi da pokaže poštovanje prema građanima.



Vučić je izjavio i da će Srbija uskoro dobiti Zakon o porijeklu imovine.



"Sad ćemo da donesemo taj zakon da vidimo ko su lopovi i ko su tajkuni koji nemaju pokriće za svoj novac", kazao je Vučić.



On je rekao da je lično pitao ministricu pravde Srbije, Nelu Kuburović, kada će to da bude gotovo, dodajući da želi da se prvo njemu ispita porijeklo imovine.





(BETA)