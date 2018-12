Kineski brod sa opremom za gradnju Pelješkog mosta stigao je danas pred Luku Ploče u Hrvatskoj.

Foto: 24sata.info

Na brodu se nalazi masivna dizalica, tri manja broda i još opreme za postavljanje pilota. Na brodu se nalazi i najveći brod na svijetu za bušenje u moru.



U narednom periodu iz Kine će stići i sva ostala oprema i materijali čime će se graditi Pelješki most. Sada se očekuje da sve sa broda prođe carinsku kontrolu.



Prema prvim informacijama u morsko dno bit će ukopano 130, a uskoro će u Hrvatsku stići piloti dugi 127 metara. Stubovi mosta će biti spušteni u morske dubine, a oni će se zabiti u tlo svojom težinom nakon čega će se nabijati do potrebne dužine.



Prema pisanju hrvatskih medija radovi bi trebali početi krajem januara, a na izgradnji će raditi oko 300 radnika.



Gradnja Pelješkog mosta naišla je na brojne osude bh. zvaničnika koji tvrde da Hrvatska nema pravo graditi taj most, odnosno da se time narušava teritorijalni integritet BiH.





(24sata.info)