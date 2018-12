Ivica Dačić ponovo je izabran za predsjednika Socijalističke partije Srbije na današenjm desetom jubilarnom Kongresu te stranke.

Foto: Tanjug

Dačić je na Kongresu u Centru "Sava" četvrti put izabran za predsjednika SPS-a. Pored predsjednika, na Kongresu se bira i novi Glavni odbor stranke.



Ivica Dačić je, u govoru kojim je otvorio deseti Kongres, poručio da "čvrsto stojimo na tome da Srbija ne može biti ponižena i može prihvatiti samo pravedni kompromis". Nema te sile koja će Srbiju natjerati da po cijenu gubitka nacionalnih i državnih interesa uđe u EU, a da gubi Kosovo, rekao je Dačić.



"To je neuporedivo. Nekada se govorilo o nečasnim ponudama, a sada bi bilo logičnije da ponude da ne uđemo u EU, a da izgubimo Kosovo, s obzirom na odnos EU prema Srbiji. Međutim, mi smo za evropski put Srbije", napomenuo je lider SPS-a.



Istakao je da su okolnosti u kojima se Srbija bori takvi da gotovo ništa nije na njenoj strani.



"Vlast u Prištini se ponaša kao razmaženo derište, koje lomi sve po sobi, ako ne dobije ono što želi, a njihovi politički roditelji to dopuštaju, ne pomišljajući da im izvuku uši", primijetio je Dačić.



Upitao je šta će biti sljedeće poslije taksi, formiranja vojske, i naglasio da se Srbija bori za KiM i za sve Srbe koji tamo žive, a u tome, istakao je Dačić, ima samo sebe.



"Moramo biti svjesni toga. Srbija je sopstvenim trudom uspjela da preokrene čitav proces oko KiM, koji je vodio ka cementiranju nezavisnosti i uključenju Kosova u međunarodne organizacije. Taj trend je zaustavljen.", podsjetio je lider SPS-a.



Rekao je da mu je predsjednik Srbije zamjerio što se previše radovao pobjedi u Interpolu i rekao da je razmišljao da bi bio tužan da su izgubili i da ne može da bude tužan kada su pobijedili.



Ukazao je da su u UNESKO najpre 92 zemlje glasale za prijem Kosova, a tri godine kasnije, nedavno - 76.



"Pedeset zemalja je bilo protiv, a sada 56. Uspjeli smo da preokrenemo situaciju i to je ono što ekstremnim snagama u svijetu i Prištini smeta", naglasio je Dačić.





(24sata.info)