Voditelj Ivan Ivanović izjavio je da će posljednja emisija "Veče sa Ivanom Ivanovićem" biti emitovana 28. decembra i da poslije tog neće raditi tu emisiju jer "ne želi da predstavlja dekor za lažnu slobodu".

Ivan Ivanović / 24sata.info

Ivanović je za agenciju Beta rekao da je odluku donio iz ličnih i poslovnih razloga.



"Nemam razloga da vjerujem da će vrijeme koje dolazi na Prvoj biti onakvo kakvo je bilo i ne postoji ništa što će moći da me uvjeri da će moći da se radi slobodno. Mislim da je situacija takva kakva je i ne želim da moje ime stoji uz sve što se desilo prilikom kupovine te televizije, niti mislim da treba da dovodim sebe i tim koji je radio deset sezona u situaciju da budemo uslovljeni, pritisnuti ili da budemo poniženi prije svega potencijalnim pretpostavljenima koji će se možda pojaviti", rekao je poznati voditelj.



On je dodao da "slobode nema, da postoje neke borbe koje pojedinačno vode Kesić i on kao i drugi koji se time bave", ali da ne ne vjerujem da će biti moguć i "ovaj minimum slobode ostvariti u budućnosti".



"Ono što sam ja saznao da su planovi za mene bili da emisija traje do juna, i onda da nađu neki način da je prekinu, uz neku bogatu finansijsku nadoknadu za mene.Ne postoje te pare za koje bih prodao obraz i iza toga stojim svih ovih godina. Ovaj moj potez ima veze sa čašću, pa potom sa svim ostalim", rekao je on, prenosi Beta.



Ivanović je rekao da on i njegov tim za sada nemaju ponudu, a ni plan šta će raditi.



"Ljudi koji rade ovu emisiju, 20 porodica, oko 50 ljudi, svi su istog stava kao i ja. Svi smo jednoglasni i osjećamo i mislimo isto. Mislim da je u redu bilo da moje ime stoji uz Prvu svih ovih godina i isto tako mislim da nije u redu da stoji od januara pa na dalje", rekao je on.



Voditelj je naveo da je posljednja emisija sljedećeg petka.



"Večeras je posljednji intervju koji sam uradio što je vrlo važno jer mislim da su moji intervjui obilježili tu emisiju u svih 10 sezona. Posljednja emisija je sljedećeg petka u kojoj tradicionalno pomažem svojim gledaocima. S obzirom na to da se emisije rade za publiku, red je da se oprostim u emisiji koja je posvećena našoj publici", naveo je Ivanović.



On je rekao da u Srbiji nema slobodnog društvo i da nedostaje sloboda na svim nivoima, dodajući da je njegova emisija bila privid lažne slobode i da su stvari normalne.



"Stvari nisu normalne, poslije neprijatnosti koje sam doživio na konferenciji za novinare predsjednika republike to je postalo jasno. Mislim da je scenario bio da ide neki period diskreditovanja od šest mjeseci. Imate situaciju u kojoj novinari bezočno lažu, predsjednik učestvuje u svemu tome, sve prođe, niko se ne izvini, niko ne demantuje iako je dokazano da je sve laž, i na nju niko ne reguje, ne reaguje moja televizija niti je bilo reakcije nekih drugih televizija ili novinskih kuća", rekao je Ivanović.



On dodao da ima obavezu da prvi kaže da ovdje ništa nije normalno i da to što se dešava ne treba da se dešava.



"Neko jednostavno mora da kaže dosta je. Ne vjerujem da moj glas ima tu snagu, ali zbog sebe i ljudi sa kojima radim kažem dosta je. Moj čin je poruka svima koji slobodno misle, poruke svima koji nisu članovi nijedne stranke. Negdje mora da se podvuče crta ispod koje ne dozvoljavaš bilo kome da se igra tvojim dostojanstvom", rekao je Ivanović.



(24sata.info)