Predsjednik Narodne stranke Vuk Jeremić tvrdi da se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Kosova Hašim Tači dogovorili da ga tači “za osvetu” spomene u svom govoru u Savjetu bezbjednosti ujedinjenih nacija.

Vuk Jeremić / 24sata.info

Jeremić je na Twitteru ocijenio da pismo američkog predsjednika Donalda Trumpa upućeno Tačiju nedvosmisleno dokazuje da se sve vrijeme iza kulisa vodi tajna diplomatija koja vodi ka rješenju kosovskog problema, prenosi list Danas.



Biviši ministar spoljnih poslovao dodao je i da "predsjednik Amerike ne bi pisao zvanično pismo na memorandumu Bijele kuće u kome kaže da su pregovori nadomak okončanja da to nije tako".



Podsjetio je da je u javnosti iznosio informacije o tajnim sastancima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Kosova Hašima Tačija u Parizu, New Yorku i Rimu, kao i da je govorio o ulozi bivšeg britanskog premijera Tonyja Blaira u lobiranju za prihvatanje kocepta razgraničenja.



Napisao je da ga ni Vučić ni Tači nisu demantovali kada je objavljivao gde su se tajno sastajali i da su se njih dvojica za osvetu dogovorili da ga Tači spomene u Savjetu bezbjednosti UN.



Jeremić je za list to ocijenio kao "vrlo providan" potez i upitao "otkud u SB UN priča o Kosovu, ako je pitanje izmješteno u EU".



Tači je govoreći o formiranju oružanih snaga Kosova u UN u ponedjeljak u jednom trenutku kazao da "odluka Međunarodnog suda pravde, na osnovu zahtjeva tadašnjeg ministra spoljnih poslova Srbije Vuka Jeremića, jasno kao suza podvlači da proglašavanjem nezavisnosti Kosovo nije pogazilo međunarodno pravo. Shodno tome neprikosnoveno je pravo Kosova da ima svoju vojsku".





(24sata.info)