Predsjednik Crne Gore Milo Ðukanović izjavio je danas u Briselu da je važno da se sve zemlje zapadnog Balkana suzdrže od poteza koji mogu dovesti u pitanje stabilnost regiona.

Arhiv / 24sata.info

Ðukanović je rekao da je na sastanku predsjednika i premijera zemalja zapadnog Balkana bilo riječi o više tema, ali je fokus, kazao je, bio na sagledavanju perspektive i mogućeg tempa dostizanja evropske perspektive ukupnog zapadnog Balkana.



"Tu smo u poseban fokus stavili pitanje Makedonije, beogradsko-prištinski dijalog i pitanje funkcionalnosti Bosne. Taj razgovor je bio koristan i potencirano je od svih učesnika da je jako važno rješavanje tih pitanja jer je to interes svih država. Dok god imamo bar jedan otvoren problem to ugrožava pesrpektivu svih. Potvrđena je spremnost svih da damo puni doprinos konstruktivnim ponašanjem, reformama i posvećenošću dostizanju evropskih standarda, a onda da pružimo podršku onima koji su neposredno u problemima.



Tako dostižemo uslove za pouzdaniju stabilnost u regionu, ali i za bržu evropsku perspektivu, rekao je Ðukanović, prenio je Radio AntenaM.



Ukazao je da zemlje zapadnog Balkana definitivno povezuje želja da se obezbijedi bolji kvalitet života ljudima u svim državama.



"To možemo ako prethodno učvrstimo stabilnost jer je to ključni deficit država zapadnog Balkana. Jako je važno da se svi suzdržavamo od poteza koji mogu dovesti u pitanje tu najvažniju tekovinu", kazao je Ðukanović.



Ðukanović je sastanak sa Mogerinijevom ocijenio vrlo sadržajnim i korisnim.



"Kraj je godine i bilo je neophodno rezimirati to šta je dostignuto u razvoju i perspektivi zemalja zapadnog Balkana u 2018. i šta su nužni korektivi u politici regiona i Evrope kako bismo ostvarili zajednički cilj, a to je ulazak u EU i nastavak politike ujedinjena Evrope. Razgovor je bio veoma sadržajan. Oba razgovora sa Mogerini su bila prilika da od EU dobijemo priznanje za ono što je Crna Gora uradila tokom ove godine", kazao je Ðukanović, prenosi Tanjug.



Inače, Ðukaović je po dolasku u Brisel imao odvojeni sastanak s Mogerinijevom, koja je čestitala Crnoj Gori na napretku u pregovaračkom procesu sa EU.

(FENA)