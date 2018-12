Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je u Briselu da je Beograd spreman za nastavak dijaloga sa Prištinom čim takse budu ukinute.

Foto: 24sata.info

Aleksandar Vučić je poručio da su sada daleko od rješenja odnosa sa Albancima, ali da moramo nastaviti da radimo na tome.

"Ako ne budemo rješenje tražili, plašim se da neko loše rješenje može da nađe nas i da nas vrati 50 godina. U to rešenje treba da budu uključeni svi – EU, Kina, Rusija, UN", rekao je predsjednik u Briselu, gdje je prisustvovao sastanku lidera Zapadnog Balkana kod šefice evropske diplomatije Federike Mogerini.



Vučić je rekao da pretpostavlja da će sutra dobiti pismo predsjednika SAD Donalda Trumpa, koji je i kosovskom predsjedniku Hašimu Tačiju juče uputio pismo. Kako kaže, tekst je pročitao, ali pismo nije vidio.



"To govori o tri stvari – da su SAD zainteresovane za rješavanje problema Kosova kakvim-takvim kompromisom, da je u to uključen američki predsjednik otvoreno i nedvosmisleno i treće da smo ušli u finalnu fazu. S tim ne mogu da se saglasim i ne mislim da smo blizu rješenja, ali mi se čini da to pokazuje kolika je zainteresovanost SAD da se dođe do tog rješenja", naveo je predsjednik.



Na pitanje da li je poruka Trumpa Tačiju indirektna poruka Ramušu Haradinaju, s obzirom na to da Tramp na neki način insistira na tome da Priština ne povlači poteze koji bi mogli region da unazade, Vučić je rekao da je takva tumačenja čuo i danas u Briselu.



"Ne mogu da govorim od koga sve, pošto nije fer, ali sam čuo takva tumačenja i ovdje", rekao je Vučić.



Vučić se ranije danas sastao i sa predsjednikom Evropskog saveta Donaldom Tuskom, kog je, kaže, "obavijestio o svemu" što se događa u odnosima sa Prištinom.



Predsjednik se nada da će takse biti povučene.



"Ako bi se to završilo, nastavak dijaloga je moguć, a to će poboljšati našu ekonomsku perspektivu", napominje Vučić.



"Otvoren razgovor sa liderima Zapadnog Balkana"



Predsjednik je ukazao da je Srbija na današnjem sastanku kod Mogerinijeve bila u najtežoj poziciji.



"Crna Gora je priznala nezavisnost Kosova, Makedonija je priznala, BiH ne priznaje jer Srbi to ne dozvoljavaju, inače bi odavno priznali, o Albaniji da ne govorim. Trudimo se da u svim drugim sferama razvijamo najbolje odnose i da gledamo kako da u budućnosti, kada se završi ova tužna saga o taksama, možemo da nastavimo dijalog", navodi Vučić.



Napominje da je razgovor sa liderima Zapadnog Balkana bio otvoren i koristan.



"Ukazao sam na to da moramo da radimo mnogo više na našim međusobnim odnosima nezavisno od toga gdje se nalazimo na evropskom putu", naglasio je predsjednik.



Kaže da je na sastanku ponovio da je Srbija spremna za nastavak dijaloga sa Prištinom čim takse budu ukinute.



"Mi poziciju nismo mijenjali. Rekao sam da smo za izgradnju regionalnog tržišta, što nam je prioritet. Čak i da sve bude najbolje i da 2025. budemo deo EU, a što ne možete da kažete sa sigurnošću, ključno je da bude razvijena ekonomija", naglašava Vučić.



Dodao je da je Tačija vidio na ručku kod Mogerinijeve, ali da sa njim nije razgovarao.

(24SATA.INFO / RTS)