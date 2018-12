Kosovski premijer Ramuš Haradinaj smatra da nema rješenja pitanja normalizacije odnosa sa Beogradom bez učešća SAD-a u tom procesu, pa i zemalja Kvinte, ali ne i Rusije.

Arhiv / 24sata.info

Haradinaj za Glas Amerike kaže da nema rješenja bez učešća SAD-a, jer Federika Mogerini to ne može da učini.



Uz njeno posredovanje se, kaže Haradinaj, sve pogoršalo, te da je dobro što su se, kako kaže, Amerikanci uključili u tu priču, prenosi Tanjug.



Na konstataciju da bi to moglo da otvori mogućnost da Srbija traži da se u dijalog uključi Rusija, Haradinaj kaže da je upravo lider opozicionog pokreta Samoopredjeljenje jučer rekao da vladin prijedlog sveobuhvatnog sporazuma sa Beogradom vraća uticaj Srbije na Kosovo, što tvrdi on, nije tačno.



"Kosovo je Kosovo. Rusija ima tri hiljade akreditovanih predstavnika u Srbiji kao humanitarno osoblje i mi znamo koji je to humanitarni kadar. Mi se uvijek sukobimo oko toga i ne krijemo da smo u ovom slučaju mi dva suprotna pola kada je u pitanju rješavanje odnosa Kosova i Srbije. Države Kvinte, takođe, mogu da pomognu u dijalogu, ali ne očekujemo pomoć Rusije na ovu temu", rekao je Haradinaj.



Na konstataciju da je Srbija uslovila nastavak dijaloga ukidanjem nametnutih poreskih tarifa i pitanje kako je moguće uskladiti te dvije stvari - zadržati tarife i nastaviti pregovore, Haradinaj kaže da bi Priština mogla da kaže da ne želi nastavak dijaloga bez prethodnog izvinjenja Srbije zbog albanskih žrtava i, kako tvrdi, silovanja oko 20.000 osoba, bez razjašnjenja sudbine nestalih, prenosi Tanjug.



"Onda nam neko kaže da Srbija ne prihvata nastavak dijaloga bez ukidanja poreza. Pa, nemojte prihvatiti...", rekao je Haradinaj.



Na opasku da bez normalizacije odnosa Beograda i Prištine nema integracija, Haradinaj kaže da je normalizacija potrebna, ali ne proces koji bi, kako kaže, doveo do novih problema.



"Dakle, nemamo razloga da ukinemo porez, da se vratimo u razarajući proces za Kosovo, kada istovremeno Srbija vrši agresiju na Kosovo na međunarodnom, domaćem i regionalnom planu...", naveo je.



Ovo danas je, tvrdi Haradinaj, jedno novo Kosovo koje je dobro analiziralo desetogodišnji dijalog i vidjelo šta se događalo u posljednjih pet godina.

(FENA)