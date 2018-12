Predsjednik Skupštine Kosova i lider vladajuće Demokratske partije Kosova Kadri Veseli izjavio je da je Kosovo očekivalo balansiranu reakciju Evropske unije u vezi s uvođenjem taksi od 100 posto na robu iz Srbije, te poručio da put Kosova do Brisela ne prolazi niti će prolaziti preko Beograda.

Kadri Veseli / 24sata.info

Veseli je na konferenciji za novinare kazao da je Kosovo prošle nedjelje donijelo dvije velike odluke, usvojeni su zakoni o transformaciji Kosovskih bezbjednosnih snaga u Vojsku i formirana je državna delegacija za dijalog sa Srbijom. Te dvije odluke, kaže Veseli, oslikavaju konkretnu posvećenost Prištine miru, stabilnosti i dobrosusjedstvu u regionu.



On je kazao da je Srbija sve vrijeme činila opstrukcije u primjeni do sada postignutih sporazuma u dijalogu u Briselu te da je nastavila sa pojačanom agresivnošću da ometa integraciju Kosova u međunarodne institucije i mehanizme, a posljednji slučaj je bio Interpol, što je dovelo do uvođenja 100 posto taksi na robu iz Srbije.



“Očekivali smo balansiranu reakciju EU u vezi ove situacije, koja bi spustila tenzije i negirala politiku blokiranja isto za obje strane. Nismo očekivali da će EU reagovati samo prema nama. Taj nedostatak balansiranja EU, kod građana Kosova s pravom je stvorio utisak pristrasnosti Evropske unije”, kazao je Veseli.



Istakao je dalje da blokiranje napredovanja Kosova na agendi Evropske unije predstavlja ozbiljnu zabrinutost, te ocijenio da se neukidanjem viznog režima građanima Kosova još više otežava situacija u regionu i u EU.



“Argument tipa da je stvaranjem države Kosovo, Srbija izgubila mnogo, a sada je vrijeme da Kosovo izgubi nešto, nije racionalno i ne služi ni miru, ni pomirenju, ni postizanju sporazuma između naše dvije zemlje. Kosovo je nezavisna i suverena država. Evropska unija ne može posmatrati Kosovo iz perspektive integracija Srbije. Put Kosova do Brisela ne prolazi, niti će proći preko Beograda”, kazao je Veseli.



On je naglasio da Kosovo očekuje da EU u dijalogu osigura princip ravnopravnog tretiranja strana i da obje strane imaju uzajamne koristi od tog dijaloga.



“Očekujemo da će EU ozbiljno i na uravnotežen način riješiti pitanje dvosmjernih blokada. Kosovo neće djelovati jednostrano na ukidanju taksi. Taksa nije jedini, ni najveći problem. Rješenje su jednak tretman i reciprocitet”, zaključio je Veseli.





(AA)