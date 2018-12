Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da nema mogućnosti da Srbija prizna Kosovo u ovakvim uslovima jednostranog ucjenjivanja.

Ivica Dačić / 24sata.info

Dačić je naveo da se odnosi Beograda i Prištine mogu popraviti i da je uslov za to da Albanci ukinu takse koje su uveli na robu iz Srbije.



"Mi ne pristajemo na politiku svršenog čina i u ovakvim uslovima dijalog je nemoguć", rekao je Dačić za Radio-televiziju Vojvodine /RTV/.



On je naveo da dio međunarodne zajednice uglavnom osuđuje izjave koje stižu iz Srbije, a koje se odnose na pomoć Srbima ukoliko ih kosovska vojska napadne.



"Mi smo toga svjesni i zato ih molimo da nas ne dovode u takvu situaciju i eskalaciju nasilja", rekao je Dačić.



On je naveo da se Srbija opredijelila za konstruktivan pristup kako ne bi bilo simetrije u odgovornosti, te dodao da se međunarodna zajednica, naklonjena Albancima, na to ne obazire.



"Kosovo ne može da uđe ni u jednu važniju međunarodnu organizaciju dok se ne dogovori sa Srbijom, a bez dogovor nema napretka ni za Kosovo, ni za Srbiju", dodao je Dačić.



Govoreći o protekloj sjednici Vijeća sigurnosti UN o formiranju takozvane vojske Kosova, Dačić je rekao da je protekla očekivano i da tu nema nikakvog iznenađenja.



On je podsjetio da je Srbija tražila tu sjednicu da bi se izjasnile sve članice Vijeća, i velike sile, ali i one zemlje koje nisu priznale nezavisnost Kosova.



"Zapadne sile tražile su čak da sjednica bude zatvorena za javnost", rekao je Dačić, dodajući da je na kraju ipak prevladalo to da ona bude javna i da se vidjelo za koga je uopšte validna Rezolucija 1244.



Dačić je napomenuo da Amerika, Engleska i Francuska i još neke zemlje smatraju da Kosovo, kao samostalna zemlja, ima pravo da formira sopstvenu vojsku, bez obzira što za tako nešto nema uporišta u međunarodnom pravu.





(24sata.info)