Premijer Kosova Ramush Haradinaj informisao je danas Vladin kabinet o nacrtu sveopšteg pravno-obavezujućeg sporazuma između Kosova i Srbije, prema kome status Kosova neće biti dio dijaloga sa Srbijom.

Ramush Haradinaj / 24sata.info

Haradinaj je naglasio da je dijalog između Kosova i Srbije prošao nekoliko faza, ali da od 15. decembra 2018. postoji novi razvoj događaja, jer je tog dana Skupština Kosova izglasala Rezoluciju o dijalogu, kojom se određuje i kosovska delegacija u tom dijalogu sačinjena od vlasti, opozicije i civilnog društva, saopšteno je iz Vlade Kosova.



"Naš cilj je da postignemo konačni ugovor između Kosova i Srbije za normalizaciju odnosa", rekao je Haradinaj.



On je naglasio da dijalog neće biti o statusu Kosova, pošto je Međunarodni sud pravde donio odluku da proglašenjem nezavisnosti Kosova nije prekršeno međunarodno pravo.



Haradinaj je dodao da dio dijaloga neće biti ni granice Kosova, a da će takse od 100 posto na robu iz Srbije ostati na snazi sve do priznavanja Kosova od Srbije.



Istovremeno, šef kosovske delegacije za tehničke razgovore, Avni Arifi izneo je detalje o nacrtu sporazuma između Kosova i Srbije, naglašavajući da je Priština odlučila da se ne otvaraju druge teme, već da se zaključe samo postojeće i da se započne njihova implementacija.



Arifi je rekao, kako se navodi u saopštenju, da su kao kosovska delegacija ponudili punu saradnju Kancelariji EU u Briselu i maksimalno se založili da se koordinišu sve aktivnosti.



"Imali smo tri sastanka u Briselu. Nažalost, srpska strana nije pokazala nikakvu volju za sprovođenje nijednog sporazuma", rekao je Arifi.



On je istakao i da je nacrt sporazuma, koji je dostavljen svim političkim liderima, predstavljen diplomatskim predstavnicima takozvane grupe Kvint, kao i liderima šefova institucija, od danas dostupan za javnost.





(AA)