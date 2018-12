Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović ocijenio je danas da je zvanični Beograd izvojevao dobru diplomatsku pobjedu na sjednici Vijeća sigurnosti UN u New Yorku, posvećenoj Kosovu i Metohiji.

Nebojša Stefanović / 24sata.info

"Srbija je sve uradila kako treba, dobro je da se vidi da svijet razmišlja da bez učešća institucija Srbije nema rješenja za kosovsko pitanje. Primjetno je bilo i da nisu svi istim tonom razgovarali", izjavio je Stefanović za televiziju "Prva".



Na sjednici Savjeta bezbjednosti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je UN da preuzmu veću ulogu u budućnosti u pregovaračkom procesu Beograda i Prištine.



Stefanović je povodom jučerašnjeg odbijanja Prištine da prihvati prijedlog EU o ukidanju taksi od 100 odsto na robu iz centralne Srbije i BiH, rekao da to nije dobro ni za Srbe za Albance.



"Da li će EU trpjeti takvo ponašanje Prištine jer imaju dvije strane, jedna koja je konstruktivna, to smo mi, i druga koja ne poštuje ništa i ne želi ništa? Sad je odluka na Evropi da li će jasno da kaže da ovi ljudi ne žele da učine ništa", rekao je on, prenosi Srna.



Stefanović je napomenuo da je Srbija iskreno posvećena evropskim integracijama i da želi da srpski narod živi bolje.



EU je juče ponovo insistirala na ukidanju jednostranih tarifa na robu iz centralne Srbije i BiH i pozvala prištinske vlasti da nastave primjenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ali i da formiraju zajednicu srpskih opština.



(24sata.info)