Sjednica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija na zahtjev Beograda zbog odluke Prištine da formira vojsku, održava se u Njujorku.

Generalni podsekretar UN za mirovne operacije Žan-Pjer Lakroa pozvao je Beograd i Prištinu da izbjegnu bilo kakve korake koji mogu dodatno da pogoršaju situaciju na Kosovu.

Lakroa je rekao da Beograd i Priština treba "radije da nađu načine da poboljšaju međusobne odnose". On je naveo da Unmik ostaje posvećen saradnji s KFOR-om i drugim akterima na Kosovu, u skladu s Rezolucijom SB UN 1244. Lakroa je dodao da će šef UNMIK-a Zahir Tanin nastaviti da podržava uspostavljanje povjerenja između dvije zajednice i ocijenio da je to neophodno za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine.



Generalni podsekretar UN je opisao dešavanja na Kosovu u prethodnih mjesec dana i ocijenio da su uvođenje takse od 100 odsto na robu iz Srbije i odluka Prištine o transformaciji BSK u vojsku dodatno pogoršali situaciju.



Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Njujorku da je nakon nedavnih poteza Prištine jako zabrinut i uplašen za budućnost ne samo srpskog naroda i Srbije, već i cjelokupnog regiona Zapadnog Balkana, i pozvao UN da u budućnosti preuzmu veću ulogu u cjelokupnom procesu dijaloga Beograda i Prištine.



"Srbija je uvijek spremna da nastavi proces dijaloga. Pozivam UN da preduzumu veću ulogu u budućnosti. Nemamo ništa protiv dijaloga pod pokroviteljstvom EU, ali želimo da se UN više uključi u cjelokupni proces. Priština mora da povuče te užasne tarife i druge poteze, a mi ćemo naći načina da obezbjedimo bezbjednost srpskog naroda", kazao je Vučić na sjednici Vijeća sigurnosti UN.



Vučić je poručio da je Srbija spremna da nastavi proces dijaloga, ali da Priština mora da povuče "užasne tarife" od 100 odsto na srpsku robu, kao i druge poteze, koji nisu u skladu sa 21. vijekom.





Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je na sjednici VS UN da se formiranjem vojske Kosova ništa vanredno nije desilo. Odluka vlasti u Prištini nije u suprotnosti ni sa Rezolucijom1244, ni sa Ustavom Kosova, ni sa Ahtisarijevim planom, ni sa međunarodnim pravom, tvrdi Tači.



Predsjednik Kosova je u svojstvu vrhovnog komandanta oružanih snaga Kosova, poručio da ta vojska nije uperena ni protiv koga i da će donijeti više mira i stabilnosti.



“Vojska Kosova je profesionalna i višenacionalna, više od 10 odsto pripadnika je iz manjinskih zajednica. To je vojska koja će štititi svakog građanina Kosova, na cijeloj teritoriji Kosova bez obzira na to kojim jezikom pričaju kod kuće. Zbog svoje tragične prošlosti, moj narod strahuje od vojnih uniformi, jer su tokom istorije vojske na Kosovu bile strane i simbol represije. Vojnici Kosova biće vojnici mira i doprinijeće miru i sigurnosti u regionu”, kazao je Tači.



Zahtjev za održavanje hitne sjednice zbog odluke Prištine o transformaciji Kosovskih bezbjednosnih snaga u vojsku, Srbija je uputila preko šefa svoje misije pri UN Milana Milanovića koji ga je 14. decembra proslijedio predsjedavajućem Vijeća sigurnosti UN.



U pismu koje je priloženo uz dnevni red današnje sjednice, traži se i da se predstavniku Srbije, u skladu sa relevantnim odredbama Povelje UN i pravilom 37 privremenog poslovnika SB UN omogući da učestvuje na sjednici i da da izjavu.



Ocjenjuje se da se odlukom o transformaciji Kosovskih bezbjednosnih snaga grubo krši Rezolucija 1244 koja predviđa međunarodno bezbjednosno prisustvo ovlašćeno da uspostavi sigurno okruženje za sve građane Kosova.



Odluka Prištine je ocjenjena kao otvoreno kršenje dokumenata UN i ozbiljna prijetnja za regionalni mir koja stvara rizik širenja nestabilnosti daleko izvan regiona, navodi se u pismu koje je potpisao ambasador Srbije pri UN Milan Milanović.

