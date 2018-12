Rasim Ljajić, ministаr trgovine i telekomunikаcijа, izjavio je da je otkada su vlasti Kosova uvele uvozne takse od 100 posto na robu iz Srbije, srpska privreda imala plasman robe manji za 30 miliona eura nego prošle godine.

Rasim Ljajić

On je kazao da od 21. novembra, kada su mjere uvedene, pa do 11. decembra, kada su posljednji put radili izvještaje, u potpunosti obustavljen uvoz robe iz Srbije na Kosovo, ne računajući neke međunarodne brendove koji su izuzeti od tih mjera. Govoreći o predstojećem sastanku premijera Kosova Ramuša Haradinaja i visoke predstavnice EU za vanjsku politiku i sigurnost Federike Mogerini (Federica Mogherini), tokom kojeg će razgovarati o njenom prijedlogu da se uvozne takse ukinu, a da na sporazumu CEFTA, umjesto UNMiK-ovog potpisa, stoji Kosovo sa “zvjezdicom”, Ljajić je rekao da prvo treba riješiti nastalu krizu, prenosi “Kurir.rs”.



Prema njegovim riječima, tek potom bi se nastavilo s pregovorima koji bi omogućili slobodan protok roba i ljudi.



– Ne treba trgovati mjerama, one uvozne takse od 100 posto trebaju da se ukinu, pa da se onda otvori prostor za rješavanje preostalih važnih pitanja – rekao je Ljajić.



On je naveo i da ne očekuje da će današnja sjednica Vijeća sigurnosti UN-a riješiti postojeće probleme ili promijeniti stavove, ali da to pitanje svakako treba da se internacionalizira.







