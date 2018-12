Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da će biti teško promijeniti stav velikih sila o formiranju vojske Kosova, ali da je važno da se na sjednici Vijeća sigurnosti UN čuje glas Srbije i osuda takvih aktivnosti Prištine.

Ivica Dačić / 24sata.info

Dačić je rekao novinarima da se Rezolucija 1244, jedini validni dokument kada je riječ o Kosovu, krši "obnavljanjem Oslobodilačke vojska Kosova".



"Važno je što će sjednici Vijeća sigurnosti prisustvovati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić", istakao Dačić.



On je dodao da zbog neslaganja velikih sila ne očekuje da će biti donesena bilo kakva odluka.



"Važno je, ipak, da se čuje glas Srbije i osuda takvih aktivnosti Prištine", naveo je Dačić.



Prema njegovim riječima, političari u Prištini ne razumiju da su deset godina nakon proglašenja nezavisnosti i dalje na početku.



"Da nemaju podršku zapadnih zemalja ne bi ni postojali na političkoj mapi, a u njihovom timu i vladi imaju ljude poznate po ratnim zločinima", rekao je Dačić.



Komentarišući ponudu Brisela vlastima u Prištini da u Cefti budu predstavljeni kao Kosovo, a ne kao Unmik, a da zauzvrat povuku taksu na uvoz robe iz Srbije, Dačić je rekao da je to stvar za Prištinu.



"To što su uradili ima da povuku, pa da idemo dalje, a ako to ne urade nema nastavka dijaloga", poručio je Dačić.





(24sata.info)