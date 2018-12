Odluka kosovskih vlasti da formiraju vojsku je istorijska i nepovratna, ocijenio je danas predsjednik Kosova Hashim Thaci pred polazak u New York gdje će učestvovati na hitno sazvanom sastanku Savjeta sigurnosti Ujedinjenih nacija nakon formiranja Vojske Kosova.

Hashim Thaci / 24sata.info

Thaci je novinarima na prištinskom aerodromu “Adem Jashari” izjavio da je odluka o formiranju Vojske u skladu sa ustavnim i zakonskim mandatom i da je donijeta gotovo jednoglasno u Skupštini Kosova.



“Formiranje Vojske Kosova, bez obzira na diskusiju koja će biti u Savjetu sigurnosti, nezavisno od zabrinutosti ove ili one osobe ili određene države. jeste nepovratan proces, naprotiv samo će se razvijati i osnaživati”, kazao je Thaci.



Po njegovim riječima Vojska Kosova će poslati najbolju moguću poruku, tolerancije, harmonije za sve ljude.



"Danas prijepodne sreo sam se sa građanima Srbima na različitim lokacijama na Kosovu koji se osjećaju dobro zbog odluke Skupštine Kosova i željele da služe jačanju multietničnosti u svim kosovskim institucijama. Ako je Srbija ljuta i uznemirena odlukom o formiranju Vojske Kosova, Srbi građani Kosova osećaju se komotno i participiraće u institucijama i u Vojski Kosova kao što već i jesu aktivni”, kazao je Thaci.



Kosovski predsjednik je naglasio da je pored formiranja Vojske jako važna vijest i juče izglasana Rezolucija o dijalogu sa Srbijom u Skupštini Kosova i formiranju pregovaračke ekipe širokog spektra, sačinjene od predstavnika vlasti, opozicije i civilnog društva.



On je izrazio ubjeđenje da će Kosovo iz tog dijaloga izaći uspješno i da će se time zauvijek zatvoriti mračni period konflikta, koji je doveo do nivoa genocida Srbije na Kosovu, etničkog čišćenja Albanaca, ubistva 13.000 albanskih civila i silovanja oko 20.000 Albanki, koje na žalost još nije dobilo odgovor međunarodne pravde.



Srbiju će na sjednici SB UN, sazvanu na njen zahtjev, predstavljati predsjednik Aleksandar Vučić.





(AA)