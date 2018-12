Uprkos snijegu koji pada više od 24 sata i lošoj prohodnosti saobraćaja, nekoliko hiljada demonstranata ponovo se okupilo na poziv opozicionih stranaka i Saveza za Srbiju, sada sa još više opreme i entuzijazma da pokaže nezadovoljstvo aktuelnom vlašću.

Foto: Screenshot

Građanima koji su se okupili na platou ispred Filozofskog fakulteta, prvi se obratio akademik Dušan Teodorović. Teodorović je poručio da nema fer izbora dok je Vučić pet sati dnevno na televizijama, kao i dok ne budu sređeni birački spiskovi.



„Kao što se nije pitalo ko je lijevo, ko je desno kad su bile poplave u Obrenovcu, ni sada ne treba pitati ko je lijevo, ko je desno, kada se Srbija davi“, rekao je Teodorović.



On je pozvao i Dragana Bujoševića, direktora Radio televizije Srbije (RTS), za kojeg je rekao da je nekada bio novinar, da objavi da se u Beogradu večeras održava protest.

Teodorvić je poručio da je sadašnji režim elementarna nepogoda od koje Srbija mora da se brani, te da zato nije važno ko je više lijevo ili više desno.



– Ko si ti Aleksandre Vučiću da nas pitaš ko smo mi, svako od nas je jedan od pet miliona – poručio je Dušan Teodorović sa improvizovane bine ispred Filozofskog fakulteta.



On je istakao da je Aleksandar Vučić samo jedan patološki lažov koji uništi sve što dotakne. Teodorović je poručio da građani Vučiću nude šansu, da koliko večeras sjedne u auto i u Mađarsku.



– Orban je primio Gruevskog, primiće i tebe – naglasio je Teodorović.



Glumac Tihomir Stanić zamolio je svakog od okupljenih da onom pored koga stoji kaže razlog zbog čega je večeras na ulici i zatražio da svaki dan, svakome koga sretnu, ponavljaju taj razlog.



– Došlo je vrijeme da krenemo u šetnju – izgovorio je Stanić, a povorka je uz taktove pjesme „Ima nas gomila“ koju izvode Goblini, krenula u šetnju.



Saobraćaj u Vasinoj ulici bio je zaustavljen, a obezbijeđenje protesta nosi žute prsluke na kojima piše „Jedan od pet miliona“, a sa kamiona na kome su zvučnici se emituje muzika.



Poslije govora na platou ispred Filozofskog fakulteta okupljeni su pošli u protestnu šetnju centralnim gradskim ulicama do RTS-a i zgrade u kojoj je sjedište predsjednika Srbije.



Parola „Hajde da se prebrojimo“ potekla je zbog navoda pojedinih medija i aktuelne valsti da se tokom prošlog protesta održanog 8. decembra okupio mali broj građana, dok organizatori tvrde da je bilo više od 10.000 nezadovoljnih građana.



Protest protiv nasilja održava se povodom napada na lidera Levice Srbije i jednog od osnivača Saveza za Srbiju Borka Stefanovića i još dvojicu aktivista u Kruševcu, odnosno povodom nasilje koje, kako iz opozicije ističu, aktuelna vlast vrši nad onima koji misle drugačije.



Prošle subote na protestu u Beogradu okupilo se više hiljada ljudi na ulicama, mnogo više nego što se očekivalo.



Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je povodom prošlog protesta da neće ispuniti nijedan zahtjev opozicije koliko god ih izašlo na ulice da protestuje i koliko dugo ti protesti trajali.



Prije nekoliko dana, uoči najavljenog današnjeg protesta, Vučić je izjavio da ako se i 100 miliona ljudi skupi, neće pod pritiskom da popušta, ali da će opoziciji dati izbore.





(Danas.rs)