Vojni analitičar Miroslav Lazanski rekao je da je Kosovo sada, kao kvazi država, pridruženi član NATO i nova američka država van američkog kontinenta. "Oni to ne kriju. Oni sami kažu da je njihova spoljna politika - američka spoljna politika, da oni vole Amerikance više nego što Amerikanci sami sebe vole", rekao je Lazanski za Televiziju Prva.

Arhiv / 24sata.info

Lazanski smatra da takozvana "vojska Kosova" neće odmah da upadne na sjever Kosova, već će to biti suptilno.



"Znači biće nekih pojedinačnih incidenata, pa će patrolirati, isticati znamenje vojske Kosova i u psihološkom pogledu za Srbe je to crveni alarm. Oni, ako se ne varam, imaju specijalne savetnike iz američkih timova za propagandno psihološko delovanje koji su na Kosovu", kaže Lazanski.



Lazanski ističe da nije "nimalno naivan" budžet predviđen za takozvanu "vojsku Kosova" u iznosu od 100 miliona evra.



"Ako je naš vojni budžet 600 miliona na 28.150 pripadnika Vojske Srbije, a njihov je 100 miliona na 5.000, onda je to jako veliki budžet. Oni već sad imaju 2.500 ljudi, imaju jako veliki kontigent mladih ljudi", rekao je on.



Osim toga, kaže Lazanski, Albanci će dobiti vojnu pomoć od Amerikanca - dobili su hamere, a dobiće i pomoć u naoružanju, mada se sve to ne može mjeriti sa vojnim potencijalom Srbije.



On je napomenuo da Priština u hangarima već ima teško naoružanje, ono što su uzeli od naoružanja bivše OVK, kao i ono što su dovukli iz Albanije 1998. godine.



"Ima tu i topova, neće oni to naravno pokazivati, ali to postoji. I dobiće sistem kasakade, a to je kada bogatije zemlje NATO poklanjaju zemljama koje nisu toliko ekonomski moćne naoružanje i vojnu opremu koja nije prve kategorije, ali je još dobra", naveo je Lazanski.



Lazanski je rekao da su oficiri koji su u jedinicama te takozvane kosovske vojske - sve američki oficiri koji govore i albanski i engleski jezik.





(24sata.info)