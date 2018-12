Povodom usvojenog paketa zakona o transformaciji Kosovskih bezbjedonosnih snaga u Vojsku Kosova, u Ministarstvu Kosovskih bezbjedonosnih snaga održan je državni prijem na kome su učestvovali najviši kosovski zvaničnici i ugledne ličnosti kosovskog društva.

Nakon intoniranja himne Kosova, prisutnima se obratio predsjednik Kosova Hashim Thaci koji je kazao da je danas završen proces započet prije mnogo godina te da je osnova Vojske Kosova borba Oslobodilačke vojske Kosova.



Thaçi se zahvalio svim poslanicima Skupštine Kosova, koji su, kako je naveo, pokazali da se, kada su u pitanju interesi Kosova, prevazilaze svi uski partijski interesi.



On je dodao da će transformacija KSB-a biti urađena u saradnji i koordinaciji s NATO-om i svjetskim partnerima koji, prema njegovim riječima, žele trajni mir na Kosovu i u regionu.



"KSB će ostati multietnička snaga koja će služiti svakom građaninu Kosova bez obzira na vjeru i etničku pripadnost i postaće faktor sigurnosti i stabilnosti na Kosovu, ali i u regionu i šire. Našim međunarodnim partnerima kažemo da je najbolji način da izrazimo našu zahvalnost pretvarajući našu zemlju u izvoznika mira i sigurnosti", rekao je Thaci.



Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veseli je ocijenio da će se današnjeg dana naredne generacije sjećati s ponosom i poštovanjem jer je Kosovo dobilo još jedan veliki rođendan, rođendan Vojske Kosova.



Veseli je naglasio da albanski narod nikada kroz istoriju nije nikoga napadao, već se uvijek branio i bio i biće na strani pravde. Po njegovim riječima, Kosovska vojska će biti vojska za bezbjednost zemlje, za stabilnost i mir u reginu i u savezništvu s NATO-om.



“Sa svojom misijom, ciljevima, vrijednostima i sastavom, Vojska Kosova će odslikavati euroatlansku viziju naše države, ustavni i demokratski poredak Republike Kosovo. Uniforma Vojske Kosova biće uniforma časti i ponosa za kosovske Albance, kosovske Srbe, Turke, Bošnjake, Crnogorce, Rome, Aškalije i Egipćane", kazao je Veseli.



On je istako i da je Kosovo bilo, jeste i biće u vječitom prijateljstvu sa SAD i drugim zemljama zapadne demokratije kojima je Kosovo zahvalno na bezrezervnoj pomoći pruženoj kosovskom narodu za slobodu, izgradnju države i sada za vojsku Kosova.



Premijer Kosova Ramush Haradinaj kazao je da je Kosovu bilo negirano pravo na vojsku, ali da je sada i Kosovo došlo na svoju liniju i da će braniti mir.



"Nikada se Vojska Kosova neće okrenuti protiv bilo koga, niti protiv sopstvenog naroda, niti protiv Srba. Srbi kako na jugu, tako i na sjeveru, su ljudi ove zemlje. Vojska je njihova, sutra će služiti u ovoj vojsci i ne samo oni, nego svi koji žive na Kosovu. Istovremeno, mi nismo stigli do linije da bismo rizikovali mir, mir koji nam je svima nedostajao. Mi smo došli na liniju da pomognemo miru", kazao je Haradinaj.



On je na partnerstvo pozvao sve vojske regiona, a posebno susjednih zemalja, Albanije, Crne Gore i Makedonije te je izrazio želju da Kosovo ostvari i partnerstvo za mir s Vojskom Srbije isto kao što želi da jednog dana bude mir sa Srbijom.



Na kraju ove svečanosti, emitovan je dokumentarac o putu KBS-a i planovima za tranziciju u skladu sa sporazumom sa međunarodnim prijateljima.



Apsolutnom većinom glasova, Skupština Kosova usvojila je danas, bez glasova srpskih poslanika, paket zakona i završila transforamciju Kosovskih bezbjedonosnih snaga u Vojsku Kosova. Poslanici su izglasali Zakon o Kosovskim bezbjedonosnim snagama, Zakon o službi u Kosovskim bezbjedonosnim snagama i Zakon o Ministarstvu odbrane, koje još treba da potpiše predsjednik zemlje.





