Poslije mnogo godina prijetnji zvanično je formirana vojska Kosova na ilegalan protipravan način, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obraćajući se javnosti na vanrednoj konferenciji za medije. Predsjednik Srbije je istakao da su Albanci pokazali da im nije stalo do poštovanja prava i pravde.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

- Danas je poslije mnogo godina prijetnji zvanično formirana vojska Kosova. Albanci su pokazali da imi nije stalo do prava do pravde nego samo do sile i do napada na Srbiju. Srbija je uložila stravične napore da sačuva stabilnost i mir u čitavom regionu što nije bilo nimalo lako. Mi smo upravo zbog toga prihvatili 2013. Briselski sporazum, u želji da pokažemo razum, i znajući da ćemo se pozivati na taj dokument jer ga druga strana neće poštovati, rekao je Vučić.



- Prištini ni dan danas ne pada na pamet da formira ZSO. Dok smo mi vodili dijalog u Briselu, a i poslije toga, čak 19 zemalja je priznalo Kosovo, a smeta im što je 12 zemalja povuklo priznanje. Taj dijalog smo nastavili i željeli kompromis. Bio sam na meti kritike cjelokupne srpske javnosti zato što sam predlagao ono što sam mislio da je jedino logično rješenje, rekao je Vučić.



- Danas je potpuno jasno da Albanci i njihovi sponzori nisu nikad željeli dijalog. Danas je jasno da iza proglašenja vojske stoje SAD, Velika Britanija i Njemačka. Od prvog dana smo za takse govorili da je to nerazumna odluka, i za to su Albanci imali podršku, jer da nisu odmah bi bili zaustavljeni, rekao je Vučić.



Kako kaže, neki iz Evropske unije su počeli da izmišljaju neke činjenice i da lažu, dodajući da Albanci ništa od dogovorenog nisu ispunili.



- Mi smo sve svoje obaveze ispunili. Nije bilo dovoljno to što su takse uveli, šutili su protestima Srba, čak su i ambasadori razni kritikovali to.



- Sve što su smislili suprotno je sa Rezolucijom 1244. Neka mi pokažu samo jedan akt zbog kojeg su to uradili! To ne postoji. Njihovo objašnjenje je da je Kosovo suverena država pa ima pravo na to. Našli su jednog Srbina koji će da rade za njih, ali nisu našli dvije trećina Srba koji će da rade za njih, niti će ih naći. Srbi će da rade za svoj narod, a ne za vas, Amerikance ili bilo kog drugog. Po kom članu te tzv. suverene države ste donijeli odluku o formiranju tzv. Vojske Kosova? Ne postoji čak ni u ilegalnopravnom prometu - ukazao je Vučić.



- Ti koji hoće da pregaze Srbiju, a sa kojima moramo da njegujemo dobre odnose, oni su tražili neke izgovore, danas ništa ne traže, nego lažu. Pošto smo zaključili da je sve što su uradilu suprotno pravu, a i ugrozili mi i bezbjednost, Srbija je uputila zahtjev za održavanje hitne sjednice SB UN. Spreman sam da lično učestvujem na njoj, rekoa je Vučić.



On se obratio i Srbima na Kosmetu:



- Dragi prijatelji, znam koliko su teški ovi dani za vas. Spokojan sam i miran jer znam da smo sve učinili. Vi ne morate da brinete, Srbija će imati snage da vas zaštiti. Srbija se neće odreći svog naroda i svog dostojanstva ni ponosa. U budućnosti ću još jače da propagiran da ćemo sa svima ostalim u regionu nastojati da održavamo najbolje moguće odnose. Nisam došao u uniformi, nemamo koga da se plašimo, ali se nikoga ne bojimo, rekao je Vučić.









(24sata.info)