U Hrvatskoj je stvarna potrošnja po stanovniku mjerena paritetom kupovne moći u 2017. godini bila 38 posto ispod prosjeka Evropske unije, čime je Eurostat poboljšao procjenu iz juna za jedan postotni bod.

arhiv / 24sata.info

Hrvatska je i u 2017. godini bila u grupi zemalja Evropske unije s najnižom razinom stvarne potrošnje po stanovniku, zajedno s Mađarskom i Bugarskom, pokazale su u četvrtak druge procjene Eurostata, piše Hina.



Po tom je pokazatelju kupovne moći domaćinstava samo 10 zemalja EU-a u 2017. godini bilo iznad prosjeka EU-a, potvrdio je Eurostat rezultate junskog izvještaja.



Time je njihov broj ostao nepromijenjen u odnosu na 2016. godinu, pri čemu u statističkom uredu naglašavaju kontinuirano velike razlike među pojedinim zemljama EU.



Najvišu je razinu stvarne potrošnje po stanovniku iskazane paritetom kupovne moći (PPS) ponovo u 2017. godini bilježio Luksemburg, nekih 30 posto iznad prosjeka EU-a.



Slijedi Njemačka sa standardom nešto više od petine iznad prosjeka EU-a.



U sljedećoj su skupini Austrija, Danska i Velika Britanija, čija se stvarna potrošnja po stanovniku mjerena PPS-om kretala u rasponu od oko 15 do 20 posto iznad prosjeka Evropske unije.



U Belgiji, Finskoj, Holandiji, Švedskoj i Francuskoj potrošnja je bila 10-ak posto iznad prosjeka.



Najbliža je prosjeku Italija s kupovnom moći građana svega dva posto ispod te vrijednosti, pokazuju izračuni Eurostata.



Blizu su i Irska i Kipar, s potrošnjom do 10 posto ispod evropskog prosjeka.



Slijede Španija, Litvanija, Češka i Portugal s potrošnjom po stanovniku mjerenom paritetom kupovne moći od 10 do 20 posto ispod prosjeka EU-a.



Standard građana Malte, Slovenije, Grčke, Poljske, Slovačke i Estonije bio je prošle godine od 20 do 30 posto ispod prosjeka.



Grupu s najnižom razinom potrošnje po stanovniku, više od 30 posto ispod evropskog prosjeka, čine Rumunjska, Latvija, Hrvatska, Mađarska i Bugarska, pokazuje Eurostatov izvještaj.



Rumunija je u 2017. godini zabilježila poboljšanje, iskazano u rastu potrošnje po stanovniku mjerene PPS-om na razinu 32 posto ispod evropskog prosjeka. U godini ranije bila je prema revidiranim Eurostatovim podacima 35 posto ispod prosjeka EU-a.



Identičan napredak zabilježen je kod Latvije, koja je također dosegnula razinu od 32 posto ispod prosjeka EU-a.



U Hrvatskoj je stvarna potrošnja po stanovniku mjerena paritetom kupovne moći u 2017. godini bila 38 posto ispod prosjeka Unije, čime je Eurostat poboljšao procjenu iz juna za jedan postotni bod.



Novi podatak predstavlja blago poboljšanje u odnosu na 2016. godinu kada je potrošnja u Hrvatskoj bila 39 posto ispod evropskog prosjeka.



Time se Hrvatska izjednačila s Mađarskom, čija je potrošnja po stanovniku u 2017. također bila 38 posto ispod europskog prosjeka.



Najlošije i dalje stoji Bugarska, s potrošnjom po stanovniku 46 posto ispod prosjeka EU-a.



Značajne razlike među zemljama Unije uočljive su i pri usporedbi BDP-a po stanovniku, pokazatelja ekonomskih aktivnosti, ističu u Eurostatu.



Prvo je mjesto ponovo zauzeo Luksemburg s BDP-om po stanovniku u prošloj godini dva i pol puta većem od prosjeka Unije. Najbliža mu je Irska s BDP-om po stanovniku gotovo dvostruko većim od prosjeka.



Slijede Holandija, Danska, Austrija, Njemačka i Švedska s BDP-om po stanovniku otprilike za četvrtinu većim od prosjeka Unije.



Belgija je 17 posto iznad prosjeka, Finska gotovo 10 posto, a Velika Britanija i Francuska oko pet posto.



Nešto ispod prosjeka Unije svrstale su se Italija, Malta i Španjolska, s BDP-om po stanovniku do 10 posto ispod te vrijednosti.



Skupinu zemalja s BDP-om po stanovniku od 10 do 25 posto nižim od prosjeka čine Češka, Slovenija, Cipar, Litvanija, Portugal, Estonija i Slovačka.



Poljska, Mađarska, Grčka i Latvija prošle su godine bilježile BDP po stanovniku gotovo trećinu niži od prosjeka.



Hrvatska je zauzela predzadnje mjesto s BDP-om po stanovniku 38 posto ispod prosjeka EU-a. Eurostat je time poboljšao procjenu iz juna za jedan postotni bod.



Novi podatak također pokazuje poboljšanje u odnosu na 2016. kada je hrvatski BDP po stanovniku bio 39 posto ispod europskog prosjeka.



Rumunija je u 2017. zabilježila nešto bolji rezultat od Hrvatske s BDP-om po stanovniku 37 posto ispod evropskog prosjeka.



Začelje liste drži Bugarska s BDP-om po stanovniku 51 posto ispod prosjeka Unije.

(24SATA.INFO)