Formiranje vojske Kosova, najavljeno za danas, službeni Beograd vidi kao kršenje međunarodnih dokumenata i, pozivajući se na Rezoluciju 1244 UN, naglašava da međunarodne mirovne snage na Kosovu (KFOR) moraju spriječiti i razoružati sve albanske postrojbe, dok vlasti u Prištini taj čin nazivaju "dostojanstvom i ponosom neovisnosti i teritorijalnog integriteta Republike Kosovo".

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je danas kako je "veoma zabrinut zbog situacije na Kosovu", ocijenivši da je problem to što Srbiji na Kosovu nameću "dijelom Albanci, a dijelom dio svijeta".



"To mi je noćna mora, to mi je najveća muka, s tim legnem, s tim se budim, a ne spavam mnogo. To mi je najveća muka zato što znam koliko smo se borili da sačuvamo mir i stabilnost", rekao je večeras Vučić na predizbornom skupu vladajuće Srpske napredne stranke uoči lokalnih izbora u četiri općine 16. 11.



Vučić kaže kako "ne razumije da bilo ko u svijetu može odobriti formiranje kosovske vojske", koja je, kako tvrdi, "u potpunoj suprotnosti sa svim međunarodnim aktima".



"Ili se svi prave da to ne vide", rekao je Vučić.



Istodobno, na Kosovu se tokom ove sedmice, postupno, stvarala pobjedonosna atmosfera da formiranjem kosovske vojske Priština dobiva još jedan adut državnosti, neovisnosti i državnog integriteta.



Predsjednik Kosova Hashim Thaci danas je, prema izvješćima kosovskih medija, odjeven u odoru Kosovskih sigurnosnih snaga (BSK), u vojarni "Adem Jashari" kod Prištine "čestitao novu misiju pripadnicima BSK".



Thaci je, kako prenose prištinski mediji na albanskom, ponudio jamstvo "svim građanima, naročito onima srpske nacionalnosti, da će nove snage služiti svim građanima Kosova".



Skupština Kosova u petak u 10 sati započet će sjednicu o kojoj se mjesecima unazad mnogo govorilo jer bi ona trebala biti prijelomna s obzirom na to da se očekuje usvajanje zakona koji omogućavaju transformiranje Kosovskih sigurnosnih snaga (KBS) u vojsku.



"Nakon višegodišnjih napora da ovu transformaciju izvrši putem ustavnih promjena, za koje je potrebna i suglasnost manjina, odnosno Srpske liste, koja se suprotstavlja ovoj transformaciji, Vlada Kosova je odlučila da ovaj proces privede kraju izmjenama zakona", javlja iz Prištine dopisnica regionalne TV N1 Zana Cimili.



Ime snaga (KBS) ostat će isto, ali su se u posljednje vrijeme mogla čuti oprečna stajališta međunarodnih partnera - pojedini članovi NATO-a su protiv transformacije, ali snažna potpora SAD, a potom i Velike Britanije, pridonijela je da "Kosovo konačno glasa za transformaciju BSK u oružane snage", navodi reporterka N1 iz Prištine.



"U znak zahvalnosti potpori koju su SAD pružile Kosovu u ovom, ali i svim ranijim procesima, centar Prištine je okićen zastavama Sjedinjenih Američkih Država", javlja N1 iz Prištine.



Prijelomna vijest u Beogradu večeras je da će predsjednik Srbije, koji je po Ustavu i vrhovni zapovjednik oružanih snaga, "u naredna 72 sata posjetiti postrojbe Vojske Srbije i policije u takozvanoj Kopnenoj zoni sigurnosti (KZB) na jugu Srbije, uz administrativnu liniju s Kosovom.



U pratnji Vučića bit će i ministar obrane Aleksandar Vulin i Vučiću u pratnji bit će načelnik Glavnog stožera Vojske Srbije general Milan Mojsilović, te ministar obrane Aleksandar Vulin, priopćilo je večeras srbijansko ministarstvo obrane.





