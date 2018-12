Kosovski premijer Ramuš Haradinaj kaže da su mjere prema Srbiji počele da se preduzimaju pošto se "glas Kosova nije dovoljno čuo u Evropskoj uniji".

Ramuš Haradinaj / 24sata.info

Traži da se ozbiljnije shvate težnje Kosova za učlanjenje u Uniju, kako bi se izbjegla destabilizacija regiona. Optužuje Srbiju da podriva njihovu tzv. "državnost" i da se ponaša "u interesu Rusije", prenosi RTS.



Ramuš Haradinaj je, u intervjuu za Finacial Times", optužio Srbiju i za diplomatsku ofanzivu kojom podriva "državnost Kosova".



"Vjerujemo da nam je Evropa dala šansu, plan puta, da postanemo članica EU, i zahvalni smo na tome", rekao je Haradinaj i dodao da lideri EU nisu adekvatno odgovorili na žalbe Prištine na Beograd.



Prema njegovim riječima, dok je EU ulagala sredstva i osoblje da normalizuju Kosovo i region, "Srbija je radila protiv želje EU da stabilizuje Zapadni Balkan, a u interesu Rusije da situaciju u regionu očuva u haotičnom stanju".



Kako navodi Financial Times ove izjave Haradinaja dolaze u vrjeme pojačanih tenzija između Beograda i Prištine, podsjećajući da će kosovska skupština 14. decembra glasati o formiranju regularne vojske.



List podsjeća i na takse od 100 odsto koje je prošlog mjeseca Priština uvela na uvoz robe iz Srbije, nakon što je Beograd odbio da podrži članstvo Kosova u Interpolu, a za koje Haradinaj kaže da će biti ukinute jedino ako Srbija prizna nezavisnost Kosova.



"Nismo to uradili jer smo arogantni - nismo imali izbora. Dugo smo se opirali da preduzmemo ovu mjeru, ali sada nismo imali drugog izlaza. Takse će biti ukinute potpunom normalizacijom, a potpuna normalizacija znači priznavanje", rekao je Haradinaj.



Financial Times navodi da je više od 110 država priznalo Kosovo, ali da Srbija, Rusija, Kina i pet zemalja EU to nisu učinile.



Podsjeća se da u dijalogu sa Prištinom Beograd insistira da svaki mogući sporazum ne uključuje priznanje nezavisnosti.



Kako je Haradinaj rekao, Srbiji je dozvoljeno da "vodi neprijateljsku kampanju protiv Kosova i podriva šanse susjeda da se pridruži EU", dok nastavlja svoj proces pridruživanja EU.



Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Federika Mogerini pozvala je Prištinu da odmah ukine tarife jer su u suprotnosti sa CEFTA sporazumom, dok je komesar EU za proširenje Johanes Han putovao i u Beograd i u Prištinu kako bi posredovao u postizanju kompromisa oko tarifa, piše Financial Times



"Žalili smo se Evropskoj komisiji svih ovih godina da Srbija ne poštuje CEFTA, niti briselske sporazume, niti obećanja koja je dala za stolom, ali oni nisu toliko fokusirani na nas", rekao je Haradinaj, misleći na sporazume postignute između Beograda i Prištine od 2011. godine.



List navodi i da je uvođenje tarifa na robu iz Srbije povećalo popularnost Haradinaja i omogućilo mu veće povjerenje u odnosu na kosovskog predsjednika Hašima Tačija u vezi potencijalnog sporazuma sa Beogradom.



Govoreći o ideji promena granica ili razmene teritorija, Haradinaj je ocijenio da je to opasno za region, dok Finacial Times navodi da tu ideju podržavaju Tači, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i pojedini evropski lideri.



"Nema smisla da se uključimo u ovaj sporazum u zamjenu da Srbija prizna činjenicu da Kosovo postoji. Priznala nas je polovina članica Ujedinjenih nacija", rekao je Haradinaj.



List navodi da velika većina ljudi na Kosovu podržava ideju o pridruživanju EU, ali da duboko nezadovoljstvo izaziva činjenica da ne mogu da putuju u zemlje Šengena bez sporazuma.



Kako se navodi, građani se nadaju da će EU odobriti viznu liberalizaciju prije nego što Rumunija preuzme predsjedavanje EU.





(NN)