Iz Ureda predsjednice Hrvatske potvrdili su da je Vlado Galić, savjetnik za obranu i nacionalnu sigurnost, podnio ostavku iz moralnih i etičkih razloga.

Foto: 24sata.info

Predsjednica će ostavku prihvatiti. Povjerenje je očito izgubio kada su do njega, kao i do zamjenika predsjednika HDZ-a Milijana Brkića - došli krakovi afere SMS, koja je počela u rujnu - kada je uhićen bivši policajac Franjo Varga.



Kuščević: Predsjednica odlučuje o svojim savjetnicima, podržavam raščišćavanje



Uoči sjednice Vlade ministar uprave Lovro Kuščević komentirao je trajanje rekonstrukcije spisa vezano za aferu "SMS", uključenost savjetnika predsjednice Republike Vlade Galića u tu aferu te nagađanja o njegovoj smjeni.



"Predsjednica odlučuje o svojim savjetnicima i u to se nećemo miješati. Podržavam da se raščisti sve do kraja, a tko je bio upleten, neka snosi političku ili neku drugu odgovornost", rekao je Kuščević.





(24sata.info)