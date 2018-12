Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da namjera Prištine da formira vojsku nije u skladu ni sa pravom, niti sa Rezolucijom 1244 Savjeta bezbjednosti UN, naglasivši da je dužnost Kfora da tu vojsku raspusti.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

"Obaveza Kfora je da raspusti vojsku", rekao je Vučić i dodao da Kfor to neće uraditi, uz obrazloženje da se sve promijenilo od kada je Kosovo proglasilo nezavisnost.



On je istakao da će biti učinjeno sve da se pomogne narodu na Kosmetu i sačuva mir, prenijeli su beogradski mediji.



Vučić je poručio svijetu da ne ponižava Srbiju i srpski narod. "To vam ni srpski narod, ni Srbija neće dozvoliti", rekao je Vučić.



On je u Trsteniku, gdje je otvorena fabrika kablova za auto-industriju u kojoj će, prema najavama, biti zaposleno 1.000 radnika, naglasio da Srbiji ide mnogo bolje, ali da promjene ne mogu biti jednostavne i realizovane preko noći.





(24sata.info)