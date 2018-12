Crnogorska Vlada neće kupovati socijalni mir povećanjem zarada bez realnog pokrića, poručio je danas premijer Duško Marković i ocijenio da su plate zaposlenih u javnom sektoru sasvim pristojne.

Duško Marković / 24sata.info

Marković je danas u parlamentu odgovarao na pitanja predstavnika poslaničkih klubova, u okviru Premijerskog sata.



Poslanik Socijaldemokratske partije (SDP) Raško Konjević pitao je Markovića da li misli da i građani mogu da izvedu zključak da su prethodna i ova godina izuzetno uspješne za crnogorsku ekonomiju, kao što tvrdi Vlada, posebno oni koji rade u obrazovanju, zdravstvu i sektoru bezbjednosti.



On je upitao premijera da li misli da su zarade u tim sektorima, gdje radi 31 hiljada ljudi, ali i u drugim oblastima, takve da građanima i njihovim porodicama mogu da obezbijede adekvatan kvalitet života.



"Budžet Fonda za zdravstvo za tri godine povećan je za 56 miliona eura, a nema povećanja zarada. Gdje su pare?", upitao je Konjević.



Marković je, odgovarajući na ta pitanja, kazao da Konjević govori kao da nije ekonomista i kao da se nikad nije bavio finansijama i bio član Vlade.



"Nema zaduživanja radi potrošnje, a u javnim sektorima isplaćujemo onoliko koliko možemo da prihodujemo bez novih opterećenja za privredu i građane i želimo da tako ostane“, kazao je Marković.



On je istakao da se ekonomski rast iz prošle i ove godine ne može posmatrati kao prostor za dodatne troškove i nova zahvatanja, pa ni kada su u pitanju zarade u obrazovanju, zdravstvu ili sektoru bezbjednosti.



"Ali, ipak smatram da su zarade koje ostvaruju zaposleni u javnom sektoru sasvim pristojne, da budem veoma blag, i da odražavaju društveno-ekonomski ambijent u kojem živimo, odnosno moć naše ekonomije“, kazao je Marković.



On je kazao da odgovoran pristup državnom novcu i održivosti javnih finansija, ne daju Vladi za pravo da postignute rezultate pretoči u uvećanje zarada u javnom sektoru.



"Vlada neće kupovati socijalni mir povećanjem zarada bez realnog pokrića, čemu bi vodio tako neodgovoran pristup", poručio je Marković.





(AA)