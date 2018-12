Na ceremoniji otkrivanja spomenika bivšem predsjedniku Franji Tuđmanu u Zagrebu, kojem je prisustvovao i državni vrh, dogodio se incident.

Na raskrižju Ulice grada Vukovara i Ulice Hrvatske bratske zajednice otkriven je spomenik prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu, u organizaciji Grada Zagreba.



Nakon što je netko viknuo "Tuđman je zločinac", došlo je do naguravanja među grupom okupljenih, a navodno je "pala" i šaka u glavu.



U zagrebačkoj policiji za N1 potvrdili su da su na ovoj svečanosti dva puta postupali zbog narušavanja javnog reda i mira i to prvi put u 15 sati, kada je prekršaj napravio muškarac rođen 1957., a koji se još nalazi na ispitivanju u policijskoj stanici.



Drugi put policija je postupila u 16 sati, kad je došlo i do fizičkog obračuna. U policiji kažu da je muškarac rođen 1959. godine trenutno u KBC-u Zagreb, a da u ovom slučaju još traje utvrđivanje činjenica odnosno da se tek treba rasvjetliti što se dogodilo.

