Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović ocijenio je da su nove mjere koje najavljuju prištinske institucije usmjerene prvenstveno protiv Srba na Kosovu i Metohiji i da neće donijeti ništa dobro, ni Srbima ni Albancima, ali ni cijelom regionu.

Nebojša Stefanović / 24sata.info

On je istakao da Priština takvim najavama nastavlja da ispoljava etnički motivisanu agresiju čiji je jedini cilj protjerivanje Srba sa sjevera Kosova i Metohije i dovršavanje njihovog etničkog čišćenja.



"Nakon skandaloznih ekonomskih mjera koje predstavljaju najgrublje kršenje Cefta sporazuma, oni sada najavljuju nove, koje prerastaju u jasno kršenje rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti UN, ali i svih drugih međunarodnih propisa", rekao je Stefanović.



On ističe da je posao Beograda da ukaže cijelom svijetu da ovo jeste etnički motivisan sukob od Albanaca i da oni prosto pokušavaju da etnički očiste dio Kosmeta, vodeći ekonomski, politički i medijski rat protiv Srba sa namjerom da pokažu da mogu da učine bilo šta, a da će Evropa i svijet ćutati na to, prenose beogradski mediji.



"Očekujemo da EU i cijela međunarodna zajednica reaguju i zaštite, prije svega, ljudska prava na Kosovu, zaustave ovo nenormalno ponašanje prištinskih vlasti i obezbijede poštovanje svega što propisuju rezolucije Savjeta bezbjednosti i međunarodno pravo", rekao je Stefanović.



Premijer Kosova Ramuš Haradinaj najavio je da će sutra, poslije sjednice vlade, govoriti o mogućim novim mjerama protiv Srbije.



Nakon povećanja poreskih taksi na 100 odsto na proizvode iz centralne Srbije i BiH, Haradinaj nije isključio mogućnost uvođenja novih mjera, ali danas nije želio da govori o tome koje bi to mjere mogle da budu.





(24sata.info)