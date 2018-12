Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Ðurić izjavio je danas da bi nove mjere Prištine mogle da budu varnica koja bi cijeli region gurnula u provaliju i apelovao na međunarodnu zajednicu i Albance da to razumiju.

Marko Đurić / 24sata.info

Ðurić je rekao i da naoružavanje Prištine nije nešto na šta može da gleda sa blagonaklonošću i simpatijama.



"Sada nam treba deeskalacija, ne nove vojske na Kosovu i još oružja na buretu baruta, a još manje nove varnice koje bi mogle da gurnu ceo region u provaliju", rekao je Ðurić.



On je naveo da bi nove mjere Prištine mogle da budu ta varnica i da je zato sada vrijeme za apel na razum u međunarodnoj zajednici i među Albancima na KiM. Ðurić je rekao da su mjere Prištine neprijateljske, da su uperene protiv mira i stabilnosti, a da Srbija žele mir i saradnju između Srba i Albanaca.



"Sve što smo radili u prethodnom periodu imalo je za cilj da normalizuje stanje na KiM, ali neko želi nenormalno stanje", rekao je Ðurić.



Ðurić je Srbima na KiM poručio da će Srbija biti uz njih, da će im omogućiti da ostanu tamo i da niko ne treba da se igra sa njihovom budućnošću i bezbednošću.



Na pitanje koje su to nove mere kojima Prištin prijeti Srbiji, Ðurić kaže da je Srbija prilično dobro informisanai o različitim planovima koji se prave u Prištini i da je u upravo zbog apeluje na međunarodnu zajednicu koja ima i vojno i bezbjednosno i političko prisustvo na KiM da prije nego što bude kasno to zaustavi.



"Znam da je to delovanje protiv mira i nešto što potkopava i budućnost i stabilnost i samih Abanaca i možda i jako skoru budućnosti i sadašnjost. I ja im ne bi savetovao da preuduzimaju te mere, savetovao bih im da se okrenu dijalogu i tražnju rešenja", poručio je Ðurić.



Kako kaže, sasvim sigurno da tim mjerama neće postići taj cilj, mogu samo da postignu kontraefekat.



"Neće tako postati više država nego što jesu, ako budu vodili takve mere. One samo doprinose razgradnji njihovih institucija i položaja u međunarodnoj zajednici i uticaju na terenu. Mogu samo da se igraju i da prave predstave, ali to neće doprineti smirivanju situacije ni budućnosti niti ostvarivanju njhovih ciljeva, kaže Ðurić i napominje da želi da spekuliše "kakve sve ludosti pojedinacima mogu da padnu na pamet".



"Mogu samo da ih pozovem da to ne rade, jer bi to bila velika greška", rekao je Ðurić i poručionašim ljudima na KiM da će Srbija uvijek naći načina da bude uz njih i da će im omogućiti da ostanu i opstanu na KiM, kao i da niko ne treba da se igra sa njihovom budućnošću i bezbednošću.



"Za očuvanje mira i stabilnosti na Balkanu nisu potrebne nove mere već ukidanje postojećih , a ja smatram i nadam se da niko normalan ne želi drugačiji region, Balkan, drugačiju Srbiju KiM od one kojoj se sva deca i svi ljudi mirno i spokojno bave svojim životima, a ne nečim što smo gledali devedesetih i 2000 - tih godina, kada su tamo sprovođeni i nasilje i progoni i sve ostalo".





(24sata.info)