Specijalni sud u Beogradu osudio je danas u ponovljenom postupku Darka Šarića na maksimalnu kaznu od 15 godina zatvora kao organizatora kriminalne grupe koja je prokrijumčarila 5,7 tona kokaina iz Južne Amerike u Zapadnu Evropu tokom 2008. i 2009. godine.

Šarić i pripadnici njegove grupe osuđeni su ukupno na skoro 300 godina zatvora.



Po sopstvenoj želji, Šarić nije prisustvovao izricanju presude.



Njegovi saradnici i pripadnici grupe osuđeni su na kazne od godinu do 15 godina zatvora, dok su dvojica okrivljenih oslobođeni optužbi za pomaganje izvršiocima poslije izvršnog krivičnog djela.



Ova presuda je izrečena u ponovljenom postupku, nakon što je Apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu iz jula 2015. godine, kojom je Šarić bio osuđen na 20 godina zatvora, a ostali na višegodišnje zatvorske kazne.



Apelacioni sud je tada ocijenio da je prvostepeni sud prekršio zakon kada nije primjenio blaži zakon koji je donijet 2005.



Prema Krivičnom zakoniku iz 2005. godine za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga zaprijećena je kazna od 5 do 15 godina zatvora, pa je Šarić ovoga puta osuđen na maksimalnu zakonsku kaznu.



Prvom prvostepenom presudom koju je ukinio Apelacioni sud, Šarić i ostali bili su osuđeni po odredbama zakona koje su stupile na snagu 11. septembra 2009. godine.



Kaznu od 15 godina zatvora sud je izrekao i Goranu Sokoviću koji je u bjekstvu, takođe kao organizatoru grupe, dok je Željko Vujanovć, kao treći organizator osuđen na 14 godina zatvora.



Trojica svjedoka saradnika dobili kazne od od pet do deset mjeseci zatvora.



Ovo je prvostepena presuda koju je Specijalni sud izrekao nakon ponovljenog suđenja i na nju osuđeni, njihovi branioci kao i tužilaštvo za organizovani kriminal imaju pravo žalbe Apelacionom sudu.



Prvu prvostepenu presudu, kojom je Šarić bio osuđen na 20 godina zatvora, a ostali na višegodišnje zatvorske kazne, ukinuo je Apelacioni sud u junu 2016. godine i naložio ponavljanje suđenja.



Specijalni sud smatra da je tokom postupka utvrđeno da su Šarić Soković i Željko Vujanovići sada pokojni Dragan Dudić Fric organizovali transport kokaina iz Urugvaja, Brazila i Argentine tako što su pripadnicima grupe davali usmene naloge šifrovanom komunikacijom, a ovi su ih izvršavali.



Kao pripadnici grupe osuđeni su Marko Pandrc na 13 i po godina zatvora, Nenad Novaković na jedinstvenu kaznu od 13 godina, Boško Nedić, Darko Tošsić i Nikola Dimitrijević osuđeni su na po 13 godina zatvora.



Petar Obradović dobio je 12 godina zatvora, Miloš Cajić i Milan Milovac osuđeni su na po 11 i po godina zatvora, a Rodoljub Radulović zvani Miša Banana 11 godina zatvora.



Na po 10 i po godina zatvora osuđeni su Mijajlo Ðoković, Vladimir Račić Marko Račić, Borislav Tunjić kao i Nebojša Sretenović, a Živko Sibinski 10 godina zatvora.



Boban Stojiljković dobio je dvije i po godine zbog neovlašćenog nošenja oružja, a Marko Dabović godinu dana zatvora zbog krivičnog djela falsifikovanje isprave, dok su obojica oslobođeni od optužbe da su izvršili po jedno krivično djelo udruživanja radi vršenja krivičnih djela i neovlašćeno stavljanje u promet opojnih droga.



Svjedoci saradnici tužilaštva Draško Vuković, Radan Adamović i Nebojša Joksović osuđeni su na osam, 10 i pet mjeseci zatvora.



Mirko Knežević i Miloš Nikolić su oslobođeni od optužbi da su izvršili pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog dela.



Predsjednik sudskog vijeća Siniša Petrović rekao je da je veće presudu donio jednoglasno.



Šarićevoj grupi je ponovljeno suđenje po jedinstvenoj optužnici spojenoj od ranijih šest optužnica, kojom se terete za šverc više od 5,7 tona kokaina iz Urugvaja, Brazila i Argentine u zapadnu Evropu tokom 2008. i 2009. godine.



On je četiri i po godine bio u bjekstvu, a srpskim srpskim vlastima se predao 18. marta 2014. godine, od kada se nalazi u pritvoru, dok se svi ostali sada brane sa slobode.



Osmorica optuženih su još u bjekstvu.



Šariću, Sretenoviću i Obradoviću sud je danas produžio pritvor, a Vujanoviću i Cajiću kućni pritvor.



Ranije je troje pravosnažno oslobođeno optužbi, a devetorica su zaključila sporazume o priznanju krivičnog djela prema kojima su osuđeni na ukupno 69 godina i tri meseca zatvora.



Zajedno sa ovim kaznama Šarićeva grupa dobila je skoro 300 godina zatvora.



Prema optužnici, članovi Šarićeve organizovane kriminalne grupe međusobno su komunicirali preko SMS poruka i šifrovanih telefonskih brojeva, mada su im policija i domaće i strane tajne službe ušle u trag, pa je prvo hapšenje ove grupe usledilo u Urugvaju 15. oktobra 2009. godine i istovremeno u Srbiji u akciji "Balkanski ratnik".



U Specijalnom sudu u Beogradu Šariću se u posebnom postupku sudi zbog optužbi za pranje para u Srbiji ubacivanjem novca stečenog krijumčarenjem kokaina u legalne tokove.



Šarić i još 17 okrivljenih u tom procesu terete se za pranje oko 22 miliona eura.





